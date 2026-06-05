FIFA cancela entradas gratuitas para el Mundial que se vendieron tras un error en la página web

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. El Gillette Stadium, conocido oficialmente como Boston Stadium durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

​La FIFA canceló las entradas para el Mundial de unos ‌60 aficionados ‌que pudieron adquirirlas por error de forma gratuita debido a un fallo en la página web, y el organismo rector del fútbol mundial les exige ahora ​que las ⁠paguen íntegramente.

Los aficionados afectados fueron ‌notificados el miércoles de ⁠que las entradas ⁠habían sido "asignadas sin costo alguno (0 USD) debido a un problema de pago ⁠previo durante el proceso ​de compra", según informó ‌la FIFA en X.

"Las ‌entradas solicitadas por estos aficionados ⁠siguen reservadas, y se ha invitado a los afectados a completar el pago del ​importe ‌correcto. La FIFA lamenta el error y las molestias causadas".

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Se trata del más reciente contratiempo en lo que ha ⁠sido un controvertido proceso de venta de entradas para el torneo coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

La semana pasada, las fiscales generales de Nueva York y Nueva ‌Jersey afirmaron que habían emitido una citación a la FIFA por sus prácticas de venta de entradas, en medio de la preocupación por ‌la ubicación de los asientos de los aficionados en el Mundial.

El torneo, ‌en ⁠el que participan 48 equipos, se disputará del 11 de ​junio al 19 de julio.

Con información de Reuters