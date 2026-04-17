Lanús vence a Always Ready en la Libertadores; gana Platense a Peñarol

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BUENOS AIRES, 17 abr (Reuters) - Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, sacó su primer triunfo en la Libertadores al vencer el jueves 1-0 como local a Always Ready, en una jornada en la cual Platense superó 2-1 a Peñarol.
En el partido disputado en el estadio Ciudad de Lanús, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino anotó su único gol a los 67 minutos por intermedio del colombiano Yoshan Valois tras un rebote en el portero visitante.
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"Estoy muy contento de entrar en el segundo tiempo y marcar mi primer gol en la Libertadores, pero todavía tenemos mucho por mejorar", dijo Valois a la televisión local. El Grupo G lo lidera Liga de Quito con puntaje perfecto tras dos jornadas, mientras que Mirassol y Lanús lo siguen con tres unidades. Always Ready cierra la tabla de posiciones sin puntos.
Por su parte, en el Grupo E, Platense se repuso de la caída en el debut en la competencia al superar 2-1 como visitante a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.
Los goles de Platense los anotaron Guido Mainero y Franco Zapiola a los minutos 22 y 63, en tanto que para Peñarol convirtió Matías Arezo a los 58.
En el Grupo A, en el estadio Maracaná, el actual campeón Flamengo goleó 4-1 como local a Deportivo Independiente Medellín con tantos de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Pedro.
Yony González convirtió para el equipo colombiano.
En otro partido del jueves, por el Grupo F, Palmeiras venció 2-1 como local al Sporting Cristal peruano en el estadio Allianz Parque de la ciudad brasileña de São Paulo.
Murilo Cerqueira y el argentino José Manuel López anotaron para Palmeiras, mientras que el argentino Juan Cruz González marcó para Sporting Cristal.
Con información de Reuters