Lanús vence a Always Ready en la Libertadores; gana Platense a Peñarol

Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la Fase de Grupos - Centro de Convenciones de la CONMEBOL, Luque, Paraguay

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BUENOS AIRES, 17 abr (Reuters) - Lanús, vigente campeón de la ‌Copa Sudamericana y la ‌Recopa, sacó su primer triunfo en la Libertadores al vencer el jueves 1-0 como local a Always Ready, en una jornada en la cual Platense superó 2-1 a Peñarol.

En el partido disputado en el estadio Ciudad de Lanús, ​el conjunto dirigido ⁠por Mauricio Pellegrino anotó su único gol ‌a los 67 minutos por intermedio ⁠del colombiano Yoshan Valois tras ⁠un rebote en el portero visitante.

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"Estoy muy contento de entrar en el segundo tiempo y marcar mi ⁠primer gol en la Libertadores, pero ​todavía tenemos mucho por mejorar", dijo ‌Valois a la televisión ‌local. El Grupo G lo lidera Liga de ⁠Quito con puntaje perfecto tras dos jornadas, mientras que Mirassol y Lanús lo siguen con tres unidades. Always Ready cierra la tabla ​de posiciones ‌sin puntos.

Por su parte, en el Grupo E, Platense se repuso de la caída en el debut en la competencia al superar 2-1 como visitante a Peñarol ⁠en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

Los goles de Platense los anotaron Guido Mainero y Franco Zapiola a los minutos 22 y 63, en tanto que para Peñarol convirtió Matías Arezo a los 58.

En el Grupo A, en el estadio Maracaná, ‌el actual campeón Flamengo goleó 4-1 como local a Deportivo Independiente Medellín con tantos de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Pedro.

Yony González convirtió para el equipo colombiano.

En ‌otro partido del jueves, por el Grupo F, Palmeiras venció 2-1 como local al Sporting Cristal peruano en ‌el estadio ⁠Allianz Parque de la ciudad brasileña de São Paulo.

Murilo Cerqueira y el argentino ​José Manuel López anotaron para Palmeiras, mientras que el argentino Juan Cruz González marcó para Sporting Cristal.

Con información de Reuters