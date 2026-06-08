Reino Unido, Alemania y Francia están dispuestos a apoyar las negociaciones entre Ucrania y Rusia

Por Paul Sandle, Ronald Popeski y Jekaterina Golubkova
8 jun (Reuters) - Los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia manifestaron el domingo su apoyo a una propuesta de conversaciones entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente ruso Vladimir Putin con el fin de intentar lograr un alto el fuego, y señalaron que Europa desempeñaría un papel en este sentido.
En una declaración conjunta, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, elogiaron el llamamiento de Zelenski para poner fin a la guerra y la propuesta de un diálogo directo entre Ucrania y Rusia, con la participación activa de Estados Unidos y Europa.
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Los tres líderes, que encabezan una alianza de seguridad informal denominada E3 —una de las principales fuentes de apoyo internacional de Ucrania—, se reunieron el domingo con Zelenski en Downing Street.
"Los líderes elogiaron el llamamiento del presidente Zelenski para poner fin a la guerra, negociado por medios diplomáticos, tal y como se expone en su carta al presidente", dijeron en un comunicado conjunto del domingo.
Zelenski dijo en una publicación en la red social X que también le había comunicado a Starmer que Ucrania necesitaba más misiles para los sistemas de defensa aérea, solo unos días después de que publicara una carta abierta a Putin en la que proponía conversaciones cara a cara para poner fin a la guerra, que lleva más de cuatro años. La propuesta de Zelenski fue rechazada por el presidente ruso.
Con información de Reuters