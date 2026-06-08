Reino Unido, Alemania y Francia están dispuestos a apoyar las negociaciones entre Ucrania y Rusia

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reúnen en el número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido

Por Paul Sandle, ​Ronald Popeski y Jekaterina Golubkova

8 jun (Reuters) - Los líderes de Reino Unido, Alemania ‌y Francia manifestaron ‌el domingo su apoyo a una propuesta de conversaciones entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente ruso Vladimir Putin con el fin de intentar lograr un alto el fuego, y señalaron que Europa ​desempeñaría un ⁠papel en este sentido.

En una declaración conjunta, ‌el primer ministro británico, Keir ⁠Starmer, el canciller alemán, ⁠Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, elogiaron el llamamiento de Zelenski para poner ⁠fin a la guerra y la ​propuesta de un diálogo directo ‌entre Ucrania y Rusia, ‌con la participación activa de Estados Unidos ⁠y Europa.

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Los tres líderes, que encabezan una alianza de seguridad informal denominada E3 —una de las principales fuentes de apoyo internacional ​de ‌Ucrania—, se reunieron el domingo con Zelenski en Downing Street.

"Los líderes elogiaron el llamamiento del presidente Zelenski para poner fin a la guerra, negociado ⁠por medios diplomáticos, tal y como se expone en su carta al presidente", dijeron en un comunicado conjunto del domingo.

Zelenski dijo en una publicación en la red social X que también le había comunicado a Starmer que ‌Ucrania necesitaba más misiles para los sistemas de defensa aérea, solo unos días después de que publicara una carta abierta a Putin en la que proponía conversaciones cara a cara ‌para poner fin a la guerra, que lleva más de cuatro años. La propuesta de ‌Zelenski fue ⁠rechazada por el presidente ruso.

Con información de Reuters