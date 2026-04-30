Refugiados afganos quedan varados en la frontera con Pakistán debido a reanudación de los combates

Varias personas permanecen de pie sobre los escombros de un edificio dañado en Chaman.

Saleha Bibi, de 40 años, era una de los cientos de refugiados afganos que esperaban ‌el jueves en la frontera ‌con Pakistán para ser repatriados a Afganistán —un país que nunca ha visto— mientras crece la preocupación por su seguridad debido a los nuevos enfrentamientos entre ambos países vecinos.

Islamabad quiere que todos los ciudadanos afganos abandonen el país, salvo aquellos con visados válidos, y ha expulsado a más de 2 millones de los 3 ​millones de refugiados ⁠de vuelta a su país de origen desde 2023. Muchos ‌son refugiados de segunda y tercera generación de familias ⁠que huyeron de la violencia en ⁠su país en la década de 1980.

Los afganos llevan días esperando a que las autoridades pakistaníes les dejen cruzar la frontera en ⁠medio de los nuevos enfrentamientos entre ambos países. Varios pakistaníes, ​entre ellos mujeres y niños, resultaron heridos ‌en el distrito de Waziristán del ‌Sur por el lanzamiento de proyectiles de mortero en una ⁠nueva ronda de ataques desde Afganistán el miércoles, según informó Pakistán.

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"Nunca imaginamos que algún día nos pedirían que nos fuéramos", dijo Bibi, añadiendo que nunca había estado en Afganistán.

"Vamos con el ​corazón roto" ‌declaró a Reuters, sentada en un campamento provisional habilitado para los refugiados en el paso fronterizo de Torkham, en el noroeste de Pakistán.

Dijo que le preocupaba el bienestar de sus hijos, su seguridad y su educación una vez ⁠que regresaran a Afganistán. Tiene cinco hijos y dos hijas. "Lo que más me duele es la falta de oportunidades educativas para mis hijos en Afganistán".

SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS SE AGRAVA

Pakistán y Afganistán han sido testigos este año de los peores combates desde que los talibanes tomaron el control de Kabul en 2021.

Islamabad afirma que Kabul da refugio ‌a militantes islamistas que atacan dentro de Pakistán. Afganistán lo niega, alegando que la militancia es un problema interno de Pakistán.

Largas colas de camiones cargados con los refugiados y su equipaje se han estacionado a ambos lados de la carretera que conduce al paso fronterizo.

Burhan ‌Khan, de 24 años, dijo que él y su familia llevaban más de 12 días esperando en el paso fronterizo. Otros han esperado ‌incluso más tiempo, ⁠afirmó.

Khan temía que los enfrentamientos entre los dos países empeoraran la situación de los refugiados. "Las mujeres y los ​niños llevan casi dos semanas sentados dentro de los vehículos", dijo.

Con información de Reuters