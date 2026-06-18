REFSA multiplicó por 15 la producción de un pozo en Palmar Largo y fortalece el desarrollo petrolero de Formosa

REFSA Hidrocarburos obtuvo resultados alentadores en el marco de la campaña de recuperación productiva que lleva adelante en el yacimiento de Palmar Largo en Formosa. La mejora forma parte de una estrategia provincial impulsada para fortalecer la actividad hidrocarburífera provincial, incrementar la producción y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, técnico y profesional.

Tras una intervención técnica realizada sobre el pozo PL-18, la producción diaria pasó de 19 a 290 barriles de petróleo, lo que multiplica por 15 su rendimiento y supera las previsiones iniciales. Los trabajos realizados corresponden a una operación de workover, una intervención que implica extraer la cañería de producción para efectuar tareas de limpieza, reparación o reemplazo.

Debido a que los pozos de Palmar Largo superan los 4.000 metros de profundidad, estas tareas requieren una compleja planificación técnica, equipamiento especializado y una importante logística operativa.

Resultados que superaron las expectativas

Durante abril, los equipos técnicos trabajaron sobre el pozo PL-18, donde se intervinieron más de 3.800 metros de cañería. Como resultado de la operación, se retiraron más de siete toneladas de incrustaciones acumuladas durante años, lo que permite recuperar gran parte de la capacidad productiva del pozo.

A partir de esta mejora, las estimaciones indican que el nivel de producción alcanzado podría sostenerse entre dos y tres años antes de requerir una nueva intervención. Además, se prevé que este programa de trabajos permita incorporar alrededor de 690.000 barriles de reservas comprobadas en un plazo de seis años.

La próxima etapa de la campaña ya se encuentra planificada. En los próximos días se realizará una intervención sobre el pozo RL.x-1001, ubicado en el yacimiento Ramón Lista, donde se buscará optimizar el sistema de extracción para alcanzar mayores profundidades y replicar los resultados obtenidos en Palmar Largo.

Potencial petrolero y nuevas oportunidades

Los resultados obtenidos refuerzan las perspectivas sobre el potencial hidrocarburífero de Formosa. Según las estimaciones técnicas, las áreas exploratorias que aún no fueron perforadas podrían concentrar alrededor de 3 millones de barriles de petróleo crudo recuperable.

Entre los sectores identificados con potencial productivo se encuentran Caranday, Palmarcito, Pago Alegre, Palmar Largo Sur, Puesto La Esperanza, El Silencio, El Límite y Al Paraguay. Estas zonas fueron detectadas a partir de estudios de exploración sísmica 2D y 3D que permitieron identificar estructuras geológicas con características similares a las que dieron origen al desarrollo de Palmar Largo.

Considerado el principal yacimiento petrolero de la provincia, Palmar Largo acumula una producción superior a los 57 millones de barriles desde el inicio de sus operaciones en 1983. Los avances recientes apuntan a consolidar esa trayectoria y abrir nuevas perspectivas para el crecimiento energético y productivo de Formosa.