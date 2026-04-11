Por su impacto ambiental, Formosa cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por Milei

Desde el Gobierno de Formosa se expresaron fuerte cuestionamientos a la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei. Según se planteó, la nueva normativa implica consecuencias directas sobre estructuras geológicas milenarias y sobre su función de reserva de agua.

La reforma habilita intervenciones sobre las formaciones que sostienen los glaciares con fines extractivos, lo que podría afectar no solo esos entornos, sino también "a lo largo de todo el trayecto de una cuenca hídrica", aseguró el diputado nacional Luis Eugenio Basterra, representante de Unión por la Patria por Formosa.

En diálogo con Agenfor, el legislador remarcó que la iniciativa abre la puerta a actividades en zonas especialmente sensibles. En ese sentido, consideró que "lo que es crítico es que se está buscando hacer minería en lugares que son muy frágiles", lo que incluso podría generar consecuencias negativas para la propia actividad minera.

Cuestionamientos al marco legal

Basterra destacó que el sector tuvo un crecimiento significativo en los últimos años, lo que indicó que se dio bajo el marco normativo vigente hasta ahora. En ese contexto, señaló que la pregunta que se hacen es "por qué hacer una ley que pone en riesgo la seguridad jurídica de la industria de la minería hoy en la Argentina".

También puso el foco en los cambios introducidos en relación con el esquema federal. Explicó que la normativa anterior contemplaba mecanismos de coordinación entre Nación y provincias mediante los llamados presupuestos mínimos ambientales.

En esa línea, afirmó que la reforma "viola ese concepto", al permitir que cada jurisdicción pueda redefinir qué se considera un glaciar, pese a que actualmente existe un registro y un mapa oficial de estos cuerpos. Además, advirtió que la nueva legislación podría habilitar decisiones unilaterales que no contemplen el impacto integral sobre las cuencas hídricas, lo que calificó como un aspecto especialmente grave.

Asimismo, anticipó posibles conflictos legales al señalar que la norma presenta "una debilidad normativa que va a hacer que se generen un reclamo en el ámbito judicial". En cuanto al posicionamiento político, Basterra indicó que el espacio al que pertenece mantuvo una postura firme en el Congreso frente a la iniciativa.

Al respecto, afirmó que su espacio votó en conjunto en contra de esta norma, en referencia al bloque de Unión por la Patria, y sostuvo que existe un abordaje jurídico en curso que podría impedir la aplicación plena de la ley. De esta manera, el legislador formoseño sumó críticas a una reforma que genera debate por sus implicancias ambientales, económicas y legales en distintas regiones del país.