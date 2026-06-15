"Referente entrañable de la lucha": Quintela honró la memoria de Taty Almeida tras su fallecimiento

Tras el fallecimiento de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, distintos referentes de la política nacional realizaron homenajes honrando su incansable lucha histórica por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue uno de ellos.

"Hoy despedimos a una referente entrañable de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La querida Taty Almeida transformó el dolor en lucha y en un compromiso permanente con los derechos humanos", expresó el mandatario provincial en su cuenta X.

El mandatario destacó que "su vida fue un ejemplo de valentía, perseverancia y amor", y remarcó que "frente a la desaparición y de miles de argentinos, permaneció firme junto a las Madres de Plaza de Mayo, enfrentando sin miedo los crímenes de la dictadura".

"Su ejemplo seguirá iluminando el camino de quienes mantienen viva la memoria y trabajan por los derechos humanos. Acompañamos con profundo respeto y afecto a su familia, amigos, compañeras de lucha y seres queridos. Su memoria permanecerá viva para siempre", concluyó Quintela.

Un ejemplo de lucha

El fallecimiento de Taty Almeida se confirmó el domingo 14 de junio por la tarde a sus 95 años. La emblemática activista por los derechos humanos se encontraba internada desde hacía tres semanas en el Hospital Italiano debido a complicaciones de salud. Su partida dejó una profunda tristeza en los movimientos de derechos humanos y consolidó su figura como un símbolo indestructible de la lucha pacífica por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el país.

La vida política de Almeida comenzó el 17 de junio de 1975, cuando su hijo Alejandro, de 20 años, fue secuestrado y desaparecido por la organización paraestatal Triple A. Este acontecimiento quebró sus estructuras ideológicas iniciales y la impulsó a volcarse a las calles. En 1979 se unió formalmente a las Madres de Plaza de Mayo, y transformó el dolor individual en una militancia colectiva que desafió el silencio de la dictadura militar.

Su última aparición pública fue el pasado 18 de abril de 2025, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el Doctorado Honoris Causa, un reconocimiento que dedicó a los 30.000 desaparecidos y en el que instó a la juventud a tomar la defensa de la democracia frente a los discursos negacionistas.