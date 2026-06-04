Reclamo federal: Formosa impulsa un beneficio eléctrico diferencial en el Congreso para frenar las facturas de alto consumo

Las Defensorías del Pueblo de Formosa y de Santiago del Estero promovieron un reclamo conjunto ante el Congreso de la Nación para impulsar una tarifa eléctrica diferencial destinada a las provincias del Norte Grande y manifestar su rechazo a cualquier modificación que implique una reducción de los beneficios contemplados en el régimen de Zona Fría.

La iniciativa busca visibilizar las asimetrías existentes en materia energética y avanzar hacia un esquema que contemple las particularidades climáticas de las provincias del NEA y NOA, donde las altas temperaturas obligan a un consumo intensivo de electricidad durante gran parte del año.

El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, junto a su par santiagueño, Luis Ger, remitieron resoluciones institucionales a ambas cámaras del Congreso y a organismos similares de distintas provincias con el objetivo de construir una posición común en defensa de los usuarios del Norte Argentino.

Piden crear una "Zona Cálida"

Entre las propuestas planteadas figura la creación de una denominada “Zona Cálida”, un régimen que contemple subsidios y beneficios específicos para las regiones con temperaturas extremas, además de la ampliación de los bloques subsidiados de consumo eléctrico y el reconocimiento de la pobreza energética como criterio para la definición de políticas públicas.

Los defensores sostuvieron que la energía eléctrica constituye un servicio esencial y advirtieron que las condiciones climáticas de la región obligan a miles de familias a destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago de las facturas.

El consumo eléctrico; una necesidad y no un lujo

Desde ambos organismos remarcaron que los hogares del Norte no incrementan su consumo por cuestiones de confort, sino por razones vinculadas a la salud y la calidad de vida. Según señalaron, las elevadas temperaturas exigen el uso permanente de ventiladores, equipos de aire acondicionado, bombas de agua y otros sistemas de ventilación, especialmente para proteger a niños, adultos mayores y personas electrodependientes.

En ese contexto, indicaron que una familia tipo puede registrar consumos que oscilan entre los 500 y los 850 kilovatios hora mensuales al utilizar equipamiento básico, mientras que los esquemas de subsidios vigentes no reflejan adecuadamente esa realidad climática.

Además, advirtieron que el creciente costo de la electricidad obliga a numerosos hogares a resignar gastos vinculados a alimentación, medicamentos u otras necesidades esenciales. El planteo también fue respaldado por los gobernadores que integran el bloque del Norte Grande durante una reciente reunión realizada en el ámbito del Consejo Federal de Inversiones.

Un reclamo generalizado

Durante el encuentro, mandatarios provinciales como Gildo Insfrán, Leandro Zdero, Hugo Passalacqua y Osvaldo Jaldo, entre otros, se unieron para exigir una compensación tarifaria para las provincias norteñas. El objetivo de este reclamo es mitigar el fuerte impacto que las altas temperaturas tienen sobre el consumo energético en la región, y así equiparar la situación con el tratamiento que actualmente reciben las zonas alcanzadas por el régimen de Zona Fría.

Asimismo, los gobernadores reclamaron de manera conjunta la reactivación de obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo regional, además de poner especial especial énfasis en la reversión del Gasoducto Norte y la recuperación de las rutas nacionales. Los representantes advirtieron que la paralización de estos proyectos esenciales no hace más que profundizar las desigualdades estructurales existentes entre el centro y el interior del país.