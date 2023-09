Glasgow aprueba el primer espacio oficial para el consumo de drogas ilegales del Reino Unido

Las autoridades de Glasgow dieron luz verde a la primera sala oficial del Reino Unido para el consumo supervisado de drogas ilegales, como heroína y cocaína, una iniciativa piloto respaldada por el Gobierno escocés que busca combatir la crisis de muertes por consumo de drogas que azota al país.

Ubicada en el extremo este de Glasgow, específicamente en Hunter Street, la sala permitirá que los usuarios consuman sus propias drogas bajo vigilancia de profesionales de salud especializados.

La Junta Conjunta de Integración de Glasgow tomó la decisión de ratificar esos planes en una reunión virtual este miércoles.

Un estudio estima que entre 400 y 500 personas se inyectan drogas en lugares públicos en el centro de Glasgow regularmente.

La iniciativa de consumo supervisado se puso en práctica luego de que un alto funcionario judicial escocés determinara que los usuarios no enfrentarían cargos por posesión de drogas ilegales dentro de estas instalaciones.

Saket Priyadarshi, jefe médico de los servicios de recuperación de alcohol y drogas, dijo a la BBC que el proyecto "reducirá daños relacionados con drogas" y ofrecerá "oportunidades de tratamiento, atención y recuperación".

Por su parte, la abogada Dorothy Bain KC señaló que "no sería de interés público" proceder legalmente en estos casos.

Junto a la sala, se encuentra una clínica que actualmente prescribe heroína farmacéutica a personas que consumen de manera habitual.

Jade, de 33 años, un residente local y consumidor, calificó el proyecto como una "idea brillante", al compartir su historia con la emisora pública, describiendo cómo las drogas le sirvieron para bloquear traumas del pasado y cómo perdió a seres queridos debido a las adicciones.

Sin embargo, el plan original que preveía permitir a los usuarios fumar sustancias en el recinto fue descartado debido a complicaciones con las leyes antitabaco y desafíos técnicos.

Cecilia O'Lone, concejala del distrito de Calton, expresó su preocupación por la estigmatización que podría surgir si no se trabaja en conjunto con la comunidad, mientras Susanne Millar, directora de la Asociación de Atención Social y de Salud de Glasgow, prometió soluciones rápidas a cualquier inconveniente.

La crisis de muertes por drogas en Escocia alcanzó cifras alarmantes, con 1.339 fallecidos en 2020, sufrió una ligera baja en 2021 y registró 1.051 víctimas fatales en 2022.

El plan cuenta con el respaldo de varios partidos políticos, aunque el ministerio del Interior del Reino Unido subraya que "no hay forma segura de consumir drogas ilegales".

Annemarie Ward, de la ONG Faces and Voices of Recovery UK, criticó al Partido Nacional Escocés (SNP) por intentar despenalizar la posesión de drogas, y sugirió que la atención debe centrarse no solo en la reducción de daños sino también en el tratamiento y reintegración de los usuarios.

Con información de Télam