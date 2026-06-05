Quintela despidió al Indio Solari y destacó su legado en la música argentina: "Humano y comprometido"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se sumó a las numerosas despedidas que generó la muerte del Indio Solari y destacó la huella que dejó en la música y la cultura argentina. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario definió al artista como “una de las figuras más trascendentes de la música argentina” y resaltó el alcance de su obra a lo largo de varias generaciones.

“Hoy despedimos a un grande de la música argentina”, escribió Quintela al referirse al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En su publicación, sostuvo que las canciones del músico supieron interpretar “los sueños, las inquietudes y las luchas de generaciones enteras”, dejando además un mensaje “profundamente humano y comprometido con su tiempo”.

El mandatario riojano también puso el foco en la permanencia de su legado artístico y cultural. Según expresó, la obra del Indio continuará vigente “en cada canción, en cada recital donde se escuche su música y en la memoria de un pueblo que hizo suyas sus palabras”. El mensaje concluyó con una breve despedida: “Hasta siempre, Indio”.

Una figura central del rock argentino

La muerte de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, fue confirmada este viernes y provocó una fuerte conmoción en el mundo de la música argentina. El artista tenía 77 años y falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires.

Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, alcanzó una enorme popularidad como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que trascendió lo musical para convertirse en un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones de argentinos. Tras la separación del grupo, continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

En 2016 había hecho público que padecía la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que con el paso de los años redujo sus apariciones públicas y lo alejó de los escenarios masivos. Sin embargo, siguió vinculado a la música y mantuvo una relación activa con sus seguidores a través de distintos proyectos y publicaciones.

La noticia generó repercusiones en todo el país, con mensajes de artistas, dirigentes políticos y miles de fanáticos que recordaron su trayectoria y el impacto que tuvo su obra en la cultura popular argentina.