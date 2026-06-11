Quintela y la CGT local debatieron medidas para sostener el empleo y la actividad económica en la provincia

La preocupación por el empleo, la caída de la actividad económica y la pérdida del poder adquisitivo fueron algunos de los ejes centrales de la reunión que mantuvieron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela y el secretario general de la CGT La Rioja, Sebastián Di Fiori. En un contexto de incertidumbre laboral y ajuste económico, ambas partes coincidieron en la necesidad de impulsar medidas para proteger a los trabajadores y sostener la actividad productiva en la provincia.

Di Fiori destacó la importancia de sostener el diálogo entre el Gobierno provincial y las organizaciones sindicales para buscar alternativas que permitan preservar los puestos laborales y acompañar a los trabajadores riojanos frente a la compleja situación económica que atraviesa el país.

Uno de los puntos analizados fue la implementación de los Chachos Riojanos, iniciativa impulsada por la Provincia para fortalecer el consumo interno y dinamizar la economía local. Desde la organización sindical local manifestaron su acompañamiento a la medida, al considerar que representa una herramienta para sostener la actividad comercial y aliviar el impacto de la crisis en los sectores más afectados.

Trabajadores de la construcción

Durante la reunión también se abordó la situación de los trabajadores de la construcción. En ese sentido, Di Fiori se refirió a las nuevas escalas salariales acordadas para los empleados encuadrados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y remarcó la necesidad de continuar defendiendo el poder adquisitivo de los salarios ante el incremento del costo de vida.

En el plano nacional, el dirigente sindical reiteró el rechazo de la CGT a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Recordó que la central obrera llevó sus cuestionamientos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que algunas modificaciones afectan derechos históricos de los trabajadores y debilitan las herramientas de representación sindical.

Otro de los temas que generó preocupación fue la transferencia de rutas nacionales a las provincias. Según expresó Di Fiori, la medida podría implicar mayores responsabilidades económicas para las administraciones provinciales y generar incertidumbre respecto al mantenimiento de la infraestructura vial y la continuidad de obras que resultan estratégicas para el desarrollo regional.

La reunión dejó en evidencia la coincidencia entre el Gobierno provincial y los representantes sindicales en la necesidad de sostener políticas que protejan el empleo, impulsen la actividad económica y permitan enfrentar el escenario de ajuste que impacta sobre distintos sectores productivos y laborales de La Rioja.