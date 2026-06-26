Putin y Lukashenko se reunirán el viernes en un momento de gran tensión en la guerra de Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso Putin y el presidente bielorruso Lukashenko presiden la reunión anual de la Unión de Estados en Moscú.

​El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par bielorruso, Alexander Lukashenko, se ‌reunirán en la ‌tarde del viernes, según informaron sus respectivos gobiernos, en unas conversaciones que se espera que se centren en la guerra en Ucrania.

La cita se produce tras el aumento de la tensión entre Bielorrusia ​y Ucrania, cuyo ⁠presidente, Volodímir Zelenski, afirma que cree ‌que Putin está intentando que Lukashenko ⁠intensifique su apoyo a ⁠Rusia en el conflicto.

Moscú y Minsk lo niegan, y Bielorrusia afirma que son Ucrania ⁠y Occidente quienes están avivando las ​tensiones. Lukashenko declaró el jueves ‌que se había reunido ‌con representantes de Zelenski y les había ⁠advertido de que no intentaran arrastrar a su país a la guerra.

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Putin y Lukashenko son aliados cercanos y se ​reúnen ‌con frecuencia. El Kremlin ha acusado a Kiev de amenazar la soberanía de Bielorrusia después de que Zelenski diera el viernes pasado a Minsk ⁠una semana para retirar las estaciones repetidoras de señal que, según él, se estaban utilizando para ayudar a dirigir los ataques rusos.

El Kremlin afirmó el lunes que se esperaba que Putin y Lukashenko debatieran las declaraciones ‌de Zelenski "en un futuro próximo".

El miércoles, Zelenski afirmó que las estaciones repetidoras de señal habían dejado de funcionar, aunque no hubo confirmación independiente de ello.

Aunque Lukashenko no ha enviado ‌tropas bielorrusas a luchar junto a Rusia, permitió a Putin utilizar su territorio como plataforma ‌de lanzamiento ⁠para atacar Ucrania en febrero de 2022 y, posteriormente, accedió a ​que Rusia estacionara misiles nucleares tácticos en suelo bielorruso.

Con información de Reuters