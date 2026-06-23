Putin dice que ataques ucranianos contra infraestructuras buscan desestabilizar a Rusia

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú, Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el martes que ‌Ucrania está atacando ‌infraestructuras civiles en Rusia con el objetivo de desestabilizar a su sociedad.

Los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo se han duplicado desde principios de 2026, lo que ​ha provocado ⁠largas colas y un aumento ‌de los precios de la ⁠gasolina en algunas ⁠regiones.

Kiev afirma que su objetivo es mermar una fuente clave de financiación ⁠de la guerra de Rusia ​y mostrar a los ‌rusos que el conflicto ‌ya no es algo lejano.

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En ⁠un discurso dirigido a los graduados de las instituciones militares y de seguridad, Putin se ​pronunció por ‌primera vez sobre los ataques desde que unos drones ucranianos alcanzaran una refinería de Moscú la semana pasada.

"Los ataques ⁠contra infraestructuras civiles, ¿qué pretenden? Desestabilizar a la sociedad, en medio de una ofensiva tan masiva, cuando todo Occidente trabaja para ellos y estos drones llegan en grandes cantidades, para ‌crear una sensación de incertidumbre sobre las acciones de las fuerzas armadas rusas", afirmó en la reunión televisada.

También señaló que las tropas rusas están ‌a punto de tomar el control de Kostiantynivka, el punto más meridional ‌del llamado "cinturón ⁠de fortalezas" en la región de Donetsk, cuya entrega ​Moscú ha exigido a Kiev.

Con información de Reuters