Una persona muere en un ataque ucraniano con drones contra el puerto ruso de Tuapsé

Una imagen de satélite muestra una instalación petrolífera rusa en el puerto de Tuapsé en el mar Negro, Krasnodar Krai, Rusia

Un gran ataque ucraniano con drones contra el puerto ‌ruso de ‌Tuapsé, en el mar Negro, provocó un incendio y causó la muerte de al menos una persona, según informaron el lunes las autoridades rusas, apenas unas ​horas después ⁠de que se extinguiera un ‌incendio provocado por un ⁠ataque similar el ⁠16 de abril.

Tuapsé, uno de los principales puertos del sur de Rusia, ⁠es un centro de exportación ​de productos petrolíferos que ‌también gestiona carga ‌seca a granel, como carbón ⁠y fertilizantes. Además, alberga una importante refinería de petróleo del mismo nombre, propiedad de Rosneft .

"Tuapsé ha ​sido ‌objeto de otro ataque masivo con drones", dijo Veniamín Kondrátiev, gobernador de la región de Krasnodar, a través ⁠de la aplicación de mensajería Telegram. "Se ha producido un incendio en el puerto marítimo".

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Kondrátiev indicó que un hombre murió en el puerto y otro resultó herido, mientras que ‌los restos de los drones dañaron varios edificios de la ciudad, desde una guardería y una escuela primaria hasta una iglesia y un ‌bloque de apartamentos residenciales.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que durante ‌la noche ⁠se destruyeron 112 drones ucranianos.

Con información de Reuters