Un vaso de agua para Milei: el desafío viral de un dirigente peronista en La Matanza

En un gesto tan provocador, el dirigente peronista de La Matanza Mariano Herrera lanzó un desafío al presidente Javier Milei: lo invitó a tomar un vaso de agua turbia en pleno conurbano bonaerense.

El mensaje del referente del Frente Renovador en ese municipio bonaerense llegó a través de un video publicado en redes sociales, donde se ve a Herrera abrir una heladera, sacar un vaso con agua amarronada y decir con tono firme: “Desde muchos lugares de La Matanza, estuvimos recibiendo denuncias de vecinos y vecinas que nos cuentan sobre falta de agua en sus barrios y también que el agua llega marrón a muchos domicilios”.

La secuencia continúa con un mensaje directo al jefe de Estado: “Sería importante que Milei y sus amigos en AySA, que no acusan recibo de ningún tipo de reclamo, dejen de ningunear al conurbano y a los que vivimos en la Provincia de Buenos Aires. (…) Así que te invitamos, Milei. Vení a tomar de esta agua. ¡Te esperamos en La Matanza!”.

La intervención de Herrera —quien supo ser asesor presidencial durante el gobierno de Néstor Kirchner y hoy milita junto a Sergio Massa— se enmarca en una serie de reclamos públicos respecto del servicio de agua potable en distintos distritos del AMBA que se conocieron en los últimos días por parte de otros referentes de ese espacio como Malena Galmarini.

La ex titular de AySA también había cuestionado duramente a la actual gestión de la empresa: “El agua (…) está saliendo turbia o no tiene presión en varios municipios y barrios de la Ciudad desde hace tres días. (…) No solo mienten con las obras, tampoco hacen su trabajo… ¿o será todo para venderla regalada?”, escribió en su cuenta de X.

Frente a las críticas, AySA emitió un comunicado el pasado 27 de junio en el que explicó que los episodios de turbiedad se debieron a un operativo programado de inspección en los ríos subterráneos, que implicó detener temporalmente el bombeo de estaciones elevadoras. La empresa aseguró que el servicio se iría normalizando y que “el agua es apta para consumo y monitoreada las 24 horas, los 365 días del año”. AySA desmintió categóricamente que existan riesgos sanitarios y apuntó contra lo que calificó como “información falsa y malintencionada” que circula por redes y servicios de mensajería.

Con fuerte anclaje territorial en La Matanza, donde se presenta como “matancero de corazón y criado en González Catán", Herrera busca hacer visible un reclamo en un escenario donde las disputas por los servicios básicos comienza a tener cada vez mayor peso simbólico y electoral.