Nueva edición de COSAPRO: debate y agenda clave de la política sanitaria bonaerense

La ciudad de Mar del Plata será sede del Congreso Provincial de Salud 2026 (COSAPRO), el principal encuentro del sistema sanitario de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrollará del 15 al 17 de abril. Durante las jornadas, equipos de salud, autoridades provinciales y representantes de los 135 municipios se reunirán para debatir, planificar y acordar políticas que ordenan el funcionamiento del sistema en todo el territorio bonaerense.

El COSAPRO no es un congreso tradicional, reviste de gran importancia ya que es el espacio donde se define la salud de la provincia más grande del país. Por su escala, nivel de participación y volumen político, se consolida como el único ámbito donde provincia y municipios acuerdan cómo funciona el sistema de salud, articulando decisiones que luego se implementan en cada territorio.

Se trata de una instancia de gestión real donde se ordena la agenda sanitaria, se construyen consensos y se proyectan las líneas de trabajo que sostienen la transformación del sistema. En un mismo espacio conviven el primer nivel de atención, hospitales de mediana y alta complejidad, y equipos técnicos que intervienen en todas las dimensiones del cuidado.

Frente a un escenario nacional de ajuste que profundiza las desigualdades y tensiona a diario la capacidad de respuesta del sistema, el COSAPRO se consolida como una herramienta clave para organizar, sostener y ampliar el acceso a la salud desde una lógica de planificación, integración y presencia estatal.

El encuentro es también la síntesis de un proceso colectivo que se desarrolló durante los últimos meses a través de los precongresos regionales, uno en cada una de las 12 regiones sanitarias, donde se elaboraron diagnósticos y propuestas. Esa construcción previa fortalece el carácter participativo del COSAPRO y consolida una lógica de planificación integrada.

Participaciones internacionales

En esta edición, el Congreso tendrá además una fuerte dimensión internacional. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, recibirá a Adriano Massuda, viceministro de Salud de Brasil, y a Natan Enríquez, coordinador del IMSS-Bienestar en el Estado de México. A su vez, participará de manera virtual Alejandro Svarch Pérez, titular del IMSS-Bienestar a nivel nacional.

La presencia de autoridades de Brasil y México se inscribe en una agenda de articulación regional que la Provincia viene desarrollando en los últimos años. En el caso de Brasil, Kreplak mantuvo reuniones en Brasilia y Río de Janeiro y firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud junto a Massuda. Con México, se vienen consolidando instancias de trabajo a través de reuniones con Svarch y equipos del IMSS-Bienestar.

La participación de Enríquez y Svarch da continuidad a ese vínculo y lo proyecta en un espacio de gestión concreta como el COSAPRO. De este modo, la Provincia proyecta su modelo sanitario a América Latina, en un proceso de intercambio que fortalece las políticas públicas en la región.

Planificación estratégica en salud pública

El COSAPRO forma parte de la implementación del Plan Quinquenal de Salud 2023-2027, que impulsa la consolidación de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, con eje en la integración de los niveles de atención, la ampliación de la capacidad de respuesta y la garantía del derecho a la salud.

En contraste con el rumbo adoptado por el Gobierno nacional, marcado por el desfinanciamiento del sistema sanitario, la paralización de programas estratégicos y el corrimiento del Estado de sus responsabilidades, la provincia de Buenos Aires sostiene una política activa de fortalecimiento de la salud pública.

En un contexto nacional atravesado por el ajuste y la desregulación, el Congreso Provincial de Salud reafirma el rol de un Estado presente y planificador, capaz de construir respuestas colectivas a los desafíos sanitarios y de proyectar un modelo con impacto más allá de sus fronteras.