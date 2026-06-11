Programa Hogar: desde Formosa advierten que miles de familias podrían perder el subsidio para garrafas

El Programa Hogar, el subsidio nacional destinado a garantizar el acceso a garrafas para familias de bajos ingresos y sectores vulnerables, atraviesa una nueva etapa marcada por modificaciones en los requisitos de acceso y permanencia. Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtieron que los beneficiarios deberán realizar un nuevo trámite de empadronamiento para conservar la asistencia y cuestionaron las dificultades que generan las nuevas disposiciones implementadas por el Gobierno nacional.

En diálogo con NEA HOY, el asesor letrado de la Defensoría, José García, señaló que las exigencias impuestas podrían afectar especialmente a personas con acceso limitado a internet o escasa familiaridad con herramientas digitales. “Todos aquellos que tienen el beneficio tienen que reempadronarse. La norma lo prevé y, para asegurarse de no perderlo, la gente debe volver a inscribirse”, explicó el funcionario al remarcar que el trámite es obligatorio para continuar percibiendo el subsidio.

Según explicó, quienes no dispongan de un teléfono celular o de una cuenta activa en Mi Argentina podrían quedar excluidos del trámite, a diferencia del sistema anterior, que permitía una gestión más sencilla y directa.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede ubicada en Padre Patiño 831, en la ciudad de Formosa, donde recibirán asistencia para completar el trámite o información sobre los cambios introducidos en el programa.

Requisitos para la reinscripción

Para realizar la reinscripción es necesario presentar una boleta de energía eléctrica a nombre de un integrante del grupo familiar, contar con un correo electrónico activo, disponer de un teléfono celular para recibir códigos de validación y tener una cuenta registrada en la aplicación Mi Argentina. Además, quienes residan fuera de la capital provincial pueden acceder a asesoramiento mediante líneas telefónicas y correos electrónicos habilitados por el organismo.

Otro de los puntos cuestionados por la Defensoría del Pueblo es el valor actual del beneficio. García señaló que el subsidio permanece congelado mientras el precio de las garrafas de 10 kilos supera actualmente los 30 mil pesos en distintos puntos del país. “Antes el subsidio cubría una o hasta dos garrafas por mes. Ahora está cubriendo apenas un tercio del costo de una garrafa”, sostuvo.

Desde el organismo remarcaron que esta pérdida de poder adquisitivo impacta de lleno en familias que dependen de la ayuda estatal para cocinar o calefaccionarse, especialmente en regiones donde el acceso a la red de gas natural es limitado.

Críticas al nuevo sistema de reintegro

La Defensoría de Formosa, además, también cuestionó el reemplazo del sistema de acreditación directa por un mecanismo de reintegro a través de billeteras virtuales. De acuerdo con García, el cambio obliga a las familias a disponer previamente del dinero necesario para comprar la garrafa y esperar posteriormente la devolución del monto correspondiente.

“La persona tiene que tener los recursos antes para comprar la garrafa. No puede ser que compre el producto y después le devuelvan el dinero meses más tarde”, expresó.

Para el organismo provincial, la modificación desvirtúa el objetivo original del Programa Hogar, que fue creado para garantizar el acceso inmediato a un recurso esencial para miles de hogares argentinos.