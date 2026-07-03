Producción petrolera de la OPEP se dispara en junio: sondeo Reuters

La ilustración muestra el logotipo de la OPEP

La producción de petróleo de la OPEP repuntó en junio desde su ‌nivel más bajo en ‌más de dos décadas, según una encuesta de Reuters, a medida que los miembros del golfo Pérsico comienzan a restablecer los suministros interrumpidos durante la guerra con Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

El sondeo reveló que ​la producción ⁠de los 11 países miembros de la Organización ‌de Países Exportadores de Petróleo aumentó ⁠en 3,3 millones de barriles ⁠por día (bpd) con respecto al mes anterior, a 19,43 millones de bpd.

Esto supuso una recuperación con respecto ⁠al mes previo, que registró la ​cifra mensual más baja desde al ‌menos el año 2000, según ‌las encuestas de Reuters, y que también ⁠se situó muy por debajo de los niveles observados durante la pandemia del COVID-19 en 2020, cuando la demanda se desplomó.

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Las cifras excluyen ​a ‌Emiratos Árabes Unidos, que abandonó la OPEP el 1 de mayo.

Kuwait e Irán registraron los mayores aumentos, según la encuesta. Estados Unidos puso fin a su bloqueo de ⁠los buques que entraban y salían de los puertos iraníes, lo que había obligado a recortar el bombeo.

Arabia Saudita e Irak también elevaron su producción, según indicaron fuentes de la encuesta. Nigeria y Libia, cuyos envíos no se vieron afectados por la ‌guerra de Irán, también la elevaron.

Siete miembros del grupo de productores de la OPEP+, que incluye a la OPEP y a sus aliados, entre ellos Rusia, habían acordado aumentar la producción en junio, ‌pero la guerra de Irán lo hizo imposible.

La encuesta de Reuters se basa en datos de flujos ‌del grupo financiero ⁠LSEG, información de otras empresas que realizan un seguimiento de los flujos, ​como Kpler, y otra facilitada por fuentes de las empresas petroleras, la OPEP y consultoras.

(Reporte adicional de Ahmad Ghaddar; editado en español por Carlos Serrano)