Ucrania y Rusia intercambian prisioneros de guerra antes de alto el fuego por la Pascua ortodoxa

Ucrania y Rusia intercambiaron el sábado 175 prisioneros de guerra por bando, informaron fuentes oficiales de ambos países, mientras se preparan para iniciar un alto el fuego con motivo de la Pascua ortodoxa.
El presidente Volodimir Zelenski afirmó que Ucrania había repatriado a 175 militares y siete civiles que se encontraban cautivos en Rusia. Señaló que los militares ucranianos habían defendido el país en diferentes frentes, desde el este hasta el sur, y que la mayoría de ellos llevaban cautivos desde 2022.
El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los Emiratos Árabes Unidos habían mediado en el intercambio. Rusia recuperó a 175 militares y también a siete civiles originarios de la región de Kursk, según la cartera.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Durante más de cuatro años de guerra, Kiev y Moscú han llevado a cabo intercambios regulares de prisioneros, lo que se cuenta entre los pocos resultados concretos surgidos de varias rondas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, que siguen estancadas por la cuestión territorial.
Dado que tanto Ucrania como Rusia celebran la Pascua ortodoxa el fin de semana, se acordó un breve alto el fuego de 32 horas. Moscú afirmó que el alto el fuego comenzaría a las 1300 GMT del sábado.
Zelenski dijo que él y el jefe del Estado Mayor habían discutido los procedimientos para las tropas ucranianas durante el alto el fuego.
"La ausencia de ataques rusos por aire, tierra y mar significará que no habrá respuesta por nuestra parte", afirmó.
"Un alto el fuego en Pascua ortodoxa también podría convertirse en el inicio de un avance real hacia la paz; nuestra parte ha presentado la propuesta correspondiente".
Con información de Reuters