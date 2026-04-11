Ucrania y Rusia intercambian prisioneros de guerra antes de alto el fuego por la Pascua ortodoxa

Prisioneros de guerra ucranianos tras un intercambio en un lugar desconocido de Ucrania.

​Ucrania y Rusia intercambiaron el sábado 175 prisioneros de guerra por bando, informaron ‌fuentes oficiales de ‌ambos países, mientras se preparan para iniciar un alto el fuego con motivo de la Pascua ortodoxa.

El presidente Volodimir Zelenski afirmó que Ucrania había repatriado a 175 militares y siete civiles que se encontraban cautivos ​en Rusia. Señaló ⁠que los militares ucranianos habían defendido ‌el país en diferentes frentes, desde ⁠el este hasta el ⁠sur, y que la mayoría de ellos llevaban cautivos desde 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ⁠afirmó que los Emiratos Árabes Unidos ​habían mediado en el intercambio. ‌Rusia recuperó a 175 ‌militares y también a siete civiles originarios ⁠de la región de Kursk, según la cartera.

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Durante más de cuatro años de guerra, Kiev y Moscú han llevado a ​cabo ‌intercambios regulares de prisioneros, lo que se cuenta entre los pocos resultados concretos surgidos de varias rondas de conversaciones de paz mediadas por Estados ⁠Unidos, que siguen estancadas por la cuestión territorial.

Dado que tanto Ucrania como Rusia celebran la Pascua ortodoxa el fin de semana, se acordó un breve alto el fuego de 32 horas. Moscú afirmó que el alto el fuego comenzaría ‌a las 1300 GMT del sábado.

Zelenski dijo que él y el jefe del Estado Mayor habían discutido los procedimientos para las tropas ucranianas durante el alto el fuego.

"La ausencia ‌de ataques rusos por aire, tierra y mar significará que no habrá respuesta por nuestra parte", ‌afirmó.

"Un alto ⁠el fuego en Pascua ortodoxa también podría convertirse en el inicio de ​un avance real hacia la paz; nuestra parte ha presentado la propuesta correspondiente".

Con información de Reuters