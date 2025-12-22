El Senado discute el Presupuesto mientras La Rioja insiste en fondos extra para el desarrollo de la provincia

Los senadores nacionales fueron convocados a una sesión extraordinaria para el viernes 26 de diciembre a las 12 del mediodía, en la que se tratarán los proyectos de Presupuesto 2026 y Inocencia Fiscal, dos iniciativas clave para el Gobierno nacional que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Desde La Rioja buscarán ponerle freno a la aprobación por el impacto en la bajo reparto a la provincia.

La conclusión desde la Cámara Baja

Tras la media sanción de la Ley de Presupuesto 2026, la diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional profundiza una mirada centralista y de ajuste permanente, asfixia a las provincias y municipios, y omite dar respuesta a los fondos que la Nación adeuda a La Rioja.

La legisladora nacional por La Rioja cuestionó la ley impulsada por el gobierno libertario por carecer de una mirada federal. En comunicación con medios locales, enfatizó: “La Ley de Presupuesto planteada por el presidente Javier Milei consolida un modelo de desigualdad. Expresa con claridad la visión de país y de sociedad que defiende La Libertad Avanza, una Argentina en la que ganan las multinacionales, la especulación financiera, los bancos, el campo sojero y los amigos del poder”.

Bajo esta línea, cuestionó el manejo económico del Gobierno nacional y las expectativas que se sembraron en la población, y aseguró que “era mentira que el esfuerzo era por única vez". "Los argentinos ya hicimos el esfuerzo en 2024 y 2025, y los números indican que el ajuste se profundizará en 2026”, agregó. Del mismo modo, alertó que el Presupuesto prevé recortes en áreas sensibles como salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, y jubilaciones.

La Rioja ya tiene Presupuesto 2026

Tras el tratamiento en la Legislatura provincial, el Gobierno de La Rioja promulgó la Ley N° 10.850 que establece el Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026. El mismo ya fue publicado en el Boletín Oficial bajo el decreto 1.661, el cual fija los gastos corrientes y de capital en más de $1,8 billones. En este mismo sentido habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público y a emitir títulos por sumas millonarias para cubrir déficits estacionales y cancelar deudas.

El cálculo exacto de los gastos asciende a $1.832.020.623.871, mientras que los recursos estimados superan levemente esa cifra, lo que genera un resultado financiero superavitario de $5.252 millones.

Sin embargo, el punto neurálgico de la ley radica en las herramientas financieras que la Legislatura otorgó a la administración de Ricardo Quintela. El articulado autoriza un endeudamiento potencial que supera los $325.000 millones a través de tres instrumentos clave.

En primer lugar, el Artículo 17° faculta la emisión de Letras del Tesoro por hasta $190.000 millones, con el objetivo de “cubrir deficiencias estacionales de caja”, figuró en el Boletín Oficial. A su vez, el Artículo 19° autoriza la emisión de Bonos de Cancelación de Deudas, en formato físico o digital, por un máximo de $85.000 millones. Además, se permite tomar crédito público por otros $50.000 millones, destinados a asistir a sectores de la economía provincial y a financiar obras de infraestructura.