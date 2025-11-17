Formosa definió a sus representantes para el PreCosquín en una edición con más de 200 artistas: todos los detalles

Con una gran convocatoria y más de 200 artistas en escena, se realizó una nueva edición del certamen Pre Cosquín en las instalaciones del club Sol de América, en el que quedaron definidos los ganadores en siete de los doce rubros en competencia que representarán a Formosa en uno de los certámenes más exigentes del país.

Cabe recordar, que la Capital formoseña fue sede por cuarto año consecutivo de este importante certamen que identifica y proyecta a nuevos talentos hacia el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los más emblemáticos de la música argentina. La organización estuvo a cargo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Formosa.

Los ganadores y seleccionados fueron los siguientes

La delegación formoseña estará representada en el Cosquín con varios talentos destacados en distintas categorías. Estará como solista vocal Aldana Barboza y Claudio González, ambos de la provincia de Chaco. Asimismo, como dúo vocal también estarán Rocío Ledesma y Germán Arriaza.

Como solista de malambo masculino estará Santiago Colman, de Formosa, y como solista de malambo femenino la formoseña Lara Roglan. En el rubro pareja de baile tradicional estará Aquino y Arce. Finalmente, como pareja de baile estilizado estarán Fernández y Bais, de Santa Fe.

Además, el jurado otorgó menciones especiales a Ayelén Ibarra, de Formosa, como Mejor Bailarina; y a los Hermanos Borda, también de Formosa, por el Mejor acompañamiento musical. Las decisiones estuvieron a cargo de un jurado integrado por Anabella Sequeira (Santa Fe), Daniel Espoz (Salta), Clara Bertolini (Santa Fe) y Mario Díaz (Córdoba), todos reconocidos referentes del género.

Una provincia a puro folklore

La localidad de Pirané se dispone a celebrar el 60° Festival Provincial del Folklore, consolidado como uno de los encuentros culturales más importantes de Formosa. El evento se llevará a cabo a lo largo de cuatro jornadas a partir del jueves 20 de noviembre. Este encuentro es considerado un evento fundamental para los artistas formoseños.

Desde Pirané se confirmó la presencia de varios músicos para las jornadas centrales del 23 y 24 de noviembre, entre los que se encuentran nombres destacados como Cara Fea, Ángelo Aranda, Las 4 cuerdas, Irundy, Los Aranditas, Rodrigo Vera, Piko Frank, Lucianito y su fuerza chamamecera, Alma Chaqueña, y Lunna, entre otros talentos. Finalmente, se destacó que en un contexto nacional tan adverso como el actual, la provincia invierte y refuerza la cultura provincial. ,