FOTO DE ARCHIVO. Aung San Suu Kyi pronuncia un discurso en Naipyidó, Myanmar

Myanmar ha ​reducido la pena de la exlíder encarcelada Aung San Suu Kyi, dijo su abogado a Reuters el viernes, ‌en el marco de ‌una amnistía concedida por el nuevo presidente que derrocó a su Gobierno en un golpe de Estado hace cinco años.

Suu Kyi, de 80 años, cumplía una condena de 27 años por una serie de delitos que, según sus aliados, tenían motivaciones políticas para mantenerla apartada, y que iban desde ​la incitación y la ⁠corrupción hasta el fraude electoral y la violación de ‌la ley de secretos de Estado.

La pena se ⁠ha reducido en una sexta parte, ⁠pero aún no está claro si a la ganadora del Premio Nobel de la Paz se le permitirá cumplir el resto ⁠de la condena bajo arresto domiciliario, según ha ​declarado el abogado.

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Suu Kyi, que goza de ‌una enorme popularidad y había calificado ‌los cargos contra ella de "absurdos", no ha aparecido en ⁠público desde que concluyeron sus maratonianos juicios, y se desconoce su paradero.

Anteriormente, medios estatales informaron de que el presidente Min Aung Hlaing había aprobado una amnistía para 4.335 presos, ​la tercera ‌de este tipo en los últimos seis meses. En Myanmar suelen concederse amnistías cada año con motivo del Día de la Independencia en enero y del Año Nuevo en abril.

Entre los presos liberados se encontraba ⁠Win Myint, que ocupó la presidencia desde 2018 hasta el golpe militar de 2021.

Win Myint, aliado de Suu Kyi, "recibió el indulto y la reducción de las penas que le quedaban por cumplir bajo condiciones específicas", informó la cadena estatal MRTV.

Un portavoz del Gobierno respaldado por los militares no respondió de inmediato a una ‌solicitud de comentarios.

El golpe de Estado de 2021 contra Win Myint y el Gobierno elegido democráticamente de Suu Kyi fue liderado por Min Aung Hlaing. Sumió al país del sudeste asiático en una guerra civil a escala nacional que sigue causando estragos.

Min ‌Aung Hlaing fue elegido presidente el 3 de abril tras las elecciones celebradas en diciembre y enero, durante las cuales la oposición ‌fue silenciada y ⁠estuvo prácticamente ausente. Críticos y países occidentales tacharon la votación de farsa diseñada para afianzar el ​régimen militar tras una fachada democrática.

Con información de Reuters