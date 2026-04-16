Liverpool confirma que francés Ekitike se perderá el Mundial tras lesión en tendón Aquiles ante PSG

FOTO ARCHIVO- Hugo Ekitike, del Liverpool, reacciona tras sufrir una lesión ante Paris Saint-Germain en Champions

El delantero francés del Liverpool Hugo Ekitike se perderá lo que queda ‌de temporada y ‌el Mundial tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles, confirmó el jueves el club de la Premier League.

El jugador de 23 años se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la ​primera parte de ⁠la vuelta de los cuartos de ‌final de la Liga de Campeones ⁠el martes ante París ⁠Saint-Germain en Anfield.

El Liverpool perdió 2-0 y quedó eliminado por un marcador global de 4-0.

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Las pruebas ⁠médicas han confirmado la gravedad de ​la lesión del delantero, y ‌el Liverpool anunció que ‌Ekitike estará de baja durante las semanas ⁠que quedan de la temporada.

La lesión también le impedirá participar en el Mundial, añadió el club, después de que el ​seleccionador ‌de Francia, Didier Deschamps, anunciara el miércoles que el delantero se perdería la competencia que comienza el 11 de junio y se jugará en ⁠México, Estados Unidos y Canadá.

"Se proporcionará más información en el momento oportuno, y Hugo cuenta con el apoyo total de todo el LFC", declaró el Liverpool en un comunicado.

Ekitike fichó por el Liverpool en julio procedente del Eintracht ‌de Fráncfort y es el máximo goleador del equipo esta temporada con 17 tantos en todas las competiciones, incluidos 11 en la Premier League. Ha marcado dos veces con ‌Francia en ocho partidos.

"Es duro, quizá incluso injusto (...) pero estoy agradecido de que esto me esté ‌pasando aquí, ⁠entre ustedes", publicó Ekitike en las redes sociales el jueves. "No estoy ​solo. Su fuerza y su cariño serán mi motor. Nos vemos pronto, Anfield".

Con información de Reuters