Un nuevo episodio de violencia se vivió en una escuela cuando un alumno, de 17 años, golpeó a su profesor de música en medio de una pelea con otro compañero. El hecho sucedió este lunes en el Colegio San José de la ciudad bonaerense de Tandil y fue grabado por el resto de los alumnos que se encontraban en el aula al momento de la agresión. El docente terminó internado con fracturas en la mandíbula y en uno de sus pómulos.

La situación comenzó con una discusión entre alumnos que escaló rápidamente cuando uno agarró una silla y la arrojó desde una punta a la otra del aula, según se ve en uno de los videos que se viralizó en redes sociales. Luego, derivó en un enfrentamiento físico en el que intervino el docente para frenarlos, pero uno de ellos le propinó una trompada al profesor Gastón Valdez.

El hecho provocó malestar entre las familias, que señalaron una falta de medidas efectivas ante incidentes similares previos, según informaron medios locales. El diario de Tandil confirmó que el padre del docente atacado presentó una denuncia en la Comisaria 1° de la ciudad bonaerense. La investigación quedó en manos de la UFI N° 12 de esa ciudad, que lleva adelante una causa por lesiones graves.

El momento de la agresión

Valdez intentó poner orden entre los estudiantes y reacomodar los pupitres, pero durante esa intervención un celular cayó al suelo y se rompió de manera accidental. "Cálmense un poco", se lo escucha decir. Segundos después, uno de los alumnos se acercó y lo agredió sin mediar palabra.

El resultado fueron las múltiples facturas faciales. Tras ser asistido de urgencia, el profesor permaneció internado y recibió el alta médica este miércoles. Sin embargo, deberá esperar a que se desinflame su rostro para ser sometido a una cirugía reconstructiva.

Reclamo y movilización

Una horas después del ataque, el Colegio San José expresó su rechazo a lo que sucedió. “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero”, publicó la institución en sus redes sociales.

El caso fue repudiado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y motivó una movilización de docentes autoconvocados en la Plaza Independencia, de la que participaron docentes, trabajadores de la educación y vecinos. Bajo la consigna "basta de violencia a los docentes", se concentró una gran cantidad de personas en la Glorieta de la plaza.

En continuidad con el reclamo, el FUDB realizó un paro distrital este miércoles e incluyó una concentración en la Plaza del Tanque y una posterior marcha en la ciudad.