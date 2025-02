El presidente de Siria califica de "delito grave" el plan de Trump para Gaza

FOTO DE ARCHIVO. El líder de facto de Siria, Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammed al-Golani, habla con los medios de comunicación durante una reunión con el ministro de Estado de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, tras el derrocamiento del sirio Bashar al-Asad, en Damasco, Siria

El nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, dijo en declaraciones difundidas el lunes que cree que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplazar a los palestinos de Gaza y hacerse con el control de la Franja "es un delito grave que acabará fracasando".

Trump había dicho que Estados Unidos tomaría la Franja de Gaza, devastada por la guerra, y la desarrollaría económicamente después de que los palestinos fueran reasentados en otros lugares. Dijo que los palestinos no tendrían derecho a regresar a Gaza bajo su propuesta.

En una entrevista concedida a al pódcast británico The Rest Is Politics, Sharaa, un islamista cuyo grupo miliciano, Hayat Tahrir al-Sham, fue en su día filial de Al Qaeda, dijo que la propuesta de Trump no tendría éxito.

"Creo que ningún poder puede expulsar a la gente de su tierra. Muchos países lo han intentado y todos han fracasado, especialmente durante la reciente guerra en Gaza en el último año y medio", afirmó.

Sharaa, declarado presidente para una fase de transición después de que los combatientes de su grupo lideraran el derrocamiento de Bashar al-Asad, dijo que no sería ni "sabio ni moral ni políticamente correcto" que Trump liderara un esfuerzo para obligar a los palestinos a abandonar su tierra.

"Durante 80 años de este conflicto, todos los intentos de desplazarlos han fracasado; los que se han ido se han arrepentido de su decisión. La lección palestina que cada generación ha aprendido es la importancia de aferrarse a su tierra", añadió.

Egipto, Jordania y otras naciones árabes se han opuesto firmemente a cualquier intento de empujar a los palestinos al otro lado de la frontera.

Temen que cualquier movimiento masivo a través de la frontera socavaría aún más las perspectivas de una "solución de dos Estados", la creación de un Estado de Palestina junto a Israel, y dejaría a las naciones árabes lidiando con las consecuencias.

