Policía militar israelí investiga el homicidio de un palestino de siete meses a manos de un soldado

Una bandera israelí ondea en un nuevo asentamiento, detrás de banderas palestinas cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel.

​El ejército israelí informó el domingo de que su unidad de ‌investigación criminal estaba ‌investigando la muerte de un bebé palestino a manos de un soldado israelí en Cisjordania, territorio ocupado por Israel.

El ejército ha reconocido que Sam Fahd Abu Haikal, de siete meses, murió y ​que sus ⁠padres resultaron heridos el viernes cuando ‌un soldado israelí abrió fuego contra ⁠su coche.

"Basándose en las ⁠conclusiones del examen preliminar, se decidió abrir una investigación a cargo de la División ⁠de Investigación Criminal de la ​Policía Militar", declaró el ejército ‌israelí.

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"Una vez finalizada, las ‌conclusiones se remitirán a la Fiscalía ⁠General Militar", señaló en un comunicado.

El ejército israelí había declarado el viernes que un soldado había disparado un ​solo tiro ‌contra un vehículo que, según creían las tropas, aceleraba hacia ellos.

El padre del bebé, Fahd Abu Haikal, que conducía el coche en ⁠la zona de Tel Rumeida, cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, dijo que se había detenido al ver a los soldados en la carretera, y que un soldado situado a 10 metros delante disparó ‌a través del parabrisas cuando el vehículo ya se había detenido.

"La bala atravesó el parabrisas delantero, me atravesó el brazo y luego alcanzó a mi hijo en ‌la cabeza y a mi esposa en la cara", declaró Fahd a los periodistas ‌el sábado.

El ⁠ejército no ha identificado a ninguno de los soldados que estaban ​presentes, ni ha dicho si siguen en activo.

(Reportaje de Alexander CornwellEdición de Peter Graff, Editado en español por Juana Casas )