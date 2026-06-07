Policía militar israelí investiga el homicidio de un palestino de siete meses a manos de un soldado

El ejército israelí informó el domingo de que su unidad de investigación criminal estaba investigando la muerte de un bebé palestino a manos de un soldado israelí en Cisjordania, territorio ocupado por Israel.
El ejército ha reconocido que Sam Fahd Abu Haikal, de siete meses, murió y que sus padres resultaron heridos el viernes cuando un soldado israelí abrió fuego contra su coche.
"Basándose en las conclusiones del examen preliminar, se decidió abrir una investigación a cargo de la División de Investigación Criminal de la Policía Militar", declaró el ejército israelí.
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"Una vez finalizada, las conclusiones se remitirán a la Fiscalía General Militar", señaló en un comunicado.
El ejército israelí había declarado el viernes que un soldado había disparado un solo tiro contra un vehículo que, según creían las tropas, aceleraba hacia ellos.
El padre del bebé, Fahd Abu Haikal, que conducía el coche en la zona de Tel Rumeida, cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, dijo que se había detenido al ver a los soldados en la carretera, y que un soldado situado a 10 metros delante disparó a través del parabrisas cuando el vehículo ya se había detenido.
"La bala atravesó el parabrisas delantero, me atravesó el brazo y luego alcanzó a mi hijo en la cabeza y a mi esposa en la cara", declaró Fahd a los periodistas el sábado.
El ejército no ha identificado a ninguno de los soldados que estaban presentes, ni ha dicho si siguen en activo.
(Reportaje de Alexander CornwellEdición de Peter Graff, Editado en español por Juana Casas )