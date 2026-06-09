Policía de Irlanda del Norte hace llamado a la calma tras "brutal" ataque con arma blanca

Un hombre se sienta sobre el pecho de una víctima mientras le ataca con un cuchillo, en Belfast, Irlanda del Norte

La policía de Irlanda del Norte hizo un llamado a la calma tras detener el martes a un hombre ‌sudanés en relación con ‌un ataque con arma blanca que dejó a una persona en estado grave y provocó convocatorias de protesta en las redes sociales.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el incidente de "repugnante" después de que el video del ataque, que tuvo lugar en el norte de Belfast en la noche del lunes, se difundiera ampliamente ​en las redes sociales.

El ⁠incidente, que por el momento no se está tratando como ‌un acto terrorista, se produce en un momento ⁠de gran tensión en Reino Unido tras ⁠la muerte de un estudiante al que la policía esposó mientras yacía moribundo por las puñaladas propinadas por un hombre sij que ⁠alegó falsamente que se trataba de un ataque racista.

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También se ​produce en un ambiente de protestas contra ‌la inmigración, en las que los ‌partidos populistas afirman que la política de asilo de Reino ⁠Unido ha permitido la entrada de personas peligrosas en el país. Irlanda del Norte fue escenario de disturbios contra los inmigrantes el año pasado, en medio de la indignación por una presunta ​agresión sexual.

"Entiendo ‌que el intento de asesinato de anoche provocará en la gente una mezcla de emociones, desde el miedo hasta la ira", afirmó en rueda de prensa el subjefe de la policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson, quien ⁠calificó el suceso de "incidente crítico" e hizo "un llamado a la calma y a la seguridad de todas nuestras comunidades ante este suceso".

Según indicó, la víctima, un hombre de unos 40 años, sufrió lesiones importantes en los ojos y cortes en la cara y la espalda durante el "brutal" ataque. En el lugar de los hechos se encontró un cuchillo ‌de cocina.

Las imágenes mostraron a varias personas tratando de repeler al agresor antes de que llegara la policía, y los altos mandos les atribuyeron el mérito de haber salvado la vida del hombre. El sospechoso, un sudanés de 30 años, fue detenido como sospechoso de intento ‌de asesinato.

La policía indicó que, según se tenía entendido, residía en la zona, tras haber obtenido permiso para permanecer en Reino Unido en septiembre ‌de 2023 después ⁠de solicitar asilo. Viajó a Belfast en febrero de ese año en autobús desde Dublín, tras haber ​volado allí desde París en una fecha desconocida.

(Reportaje de Amanda Ferguson en Belfast y Conor Humphries en Dublín; redacción de Michael Holden y Sam Tabahriti; edición de Kate Holton, Alex Richardson y Gareth Jones)