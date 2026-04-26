Pese a los aumentos de Nación, Formosa garantiza la tarifa eléctrica más baja del país para usuarios con subsidios

En un contexto de constantes aumentos en el servicio eléctrico a nivel nacional, que golpea de lleno el bolsillo de los consumidores, un relevamiento posicionó a Formosa como la jurisdicción con la tarifa eléctrica más baja del país para usuarios con subsidios. El estudio fue hecho por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

Si se toma como referencia un consumo promedio de 265 kWh mensuales, el relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios indica que la factura media nacional se sitúa en los $59.433. En este escenario, Formosa se destaca con un valor de $24.426 para abril de 2026, lo que la consolida como la provincia con el costo eléctrico más bajo del país y evidenciando una brecha tarifaria considerable frente al resto de las jurisdicciones para los usuarios que mantienen subsidios.

Esta ventaja competitiva se fundamenta principalmente en la vigencia del programa provincial Esfuerzo Formoseño, el cual brinda cobertura al 90% de los usuarios de ingresos bajos y medios. Desde una perspectiva técnica, este beneficio actúa sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), además de absorber uno de los componentes centrales de la tarifa para aliviar el costo final que llega a los hogares.

Impacto de los subsidios

Desde el Observatorio Politiké, que analizó los datos, señalaron que estos resultados reflejan "el impacto positivo de los subsidios aplicados a los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la distribución de la energía eléctrica impuesto por el Gobierno nacional".

En los hogares que cuentan con beneficios estatales, el ítem subsidiado representa aproximadamente el 33% del valor total de la factura eléctrica. De esta forma, según los cálculos detallados en el informe, el monto final que deben abonar los usuarios se sitúa en torno a los $16.365,42 y refleja el impacto directo de estas políticas de asistencia en el presupuesto familiar.

A pesar de los aumentos tarifarios registrados en todo el territorio nacional, Formosa se mantiene en el primer lugar del ranking con los costos más bajos para usuarios con subsidios. Estas cifras, que cuentan con el respaldo técnico de organismos como la UBA y el CONICET, evidencian una brecha significativa en el precio final del servicio eléctrico según la jurisdicción, posicionando a la provincia como la más accesible en este rubro.

Cabe recordar, que legisladores nacionales por Formosa presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone un régimen tarifario especial de 15 años para las provincias del Norte Grande, con el fin de mitigar los aumentos de luz en la región. La iniciativa establece una reducción del 50% en la tarifa para usuarios residenciales con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales durante el semestre de mayor demanda estacional, que abarca desde octubre hasta marzo.