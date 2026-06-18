La Rioja presentó propuestas de logística y de financiamiento en el encuentro del Peronismo Federal de Entre Ríos

Representantes del Gobierno de La Rioja participaron del Encuentro Regional del Peronismo Federal realizado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Allí debatieron propuestas para fortalecer las economías regionales y construir una alternativa nacional frente al complejo escenario económico que atraviesa el país.

La actividad, desarrollada bajo el lema "El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional", reunió a 1.600 participantes en la que se destacaron dirigentes políticos, empresarios, productores agropecuarios, referentes sociales y sindicales de distintas provincias argentinas.

Del gobierno riojano estuvieron presentes la vicegobernadora, Teresita Madera; el secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, y el secretario de Agricultura, Jorge Ortiz, quienes participaron de las distintas mesas de trabajo enfocadas en el desarrollo productivo y el fortalecimiento del interior del país.

El encuentro tuvo como eje central la búsqueda de propuestas que permitan impulsar la producción, mejorar la competitividad y promover un modelo de crecimiento con mayor equilibrio territorial.

Economías regionales: el reclamo por más apoyo a los productores

Durante su exposición, Ortiz planteó los desafíos que enfrentan actualmente las economías regionales. Así remarcó la necesidad de implementar políticas públicas que favorezcan el agregado de valor, la innovación tecnológica, el acceso al financiamiento y el fortalecimiento de pequeños y medianos productores.

El funcionario destacó que el desarrollo productivo de las provincias requiere herramientas concretas que permitan mejorar la competitividad y sostener la actividad económica en los territorios alejados de los grandes centros urbanos.

En ese marco, los participantes coincidieron en que el crecimiento de las economías regionales es clave para generar empleo, promover el arraigo de las familias en el interior y ampliar las oportunidades de desarrollo en todo el país.

Las propuestas para el agro y la agroindustria

Durante la jornada también se presentó un documento con una agenda de desarrollo destinada al sector agropecuario y agroindustrial argentino.

Entre las principales iniciativas debatidas se encuentran una reforma integral de la estructura impositiva vinculada a la producción, la actualización de una nueva Ley de Semillas adaptada a los avances tecnológicos, el impulso de una Ley Nacional de Riego y la modernización de la infraestructura logística.

Además, se propuso fortalecer organismos técnicos relacionados con la producción, incentivar la renovación de maquinaria agrícola, promover la capacitación y formalización laboral en el ámbito rural y ampliar la capacidad exportadora del país.

Los organizadores destacaron la importancia de generar consensos que permitan fortalecer la producción nacional, mejorar las condiciones para los sectores productivos y construir una agenda federal que contemple las necesidades de cada región del país.