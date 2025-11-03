Kicillof encabezó el ascenso de comisarios y destacó el fortalecimiento de la Policía bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de ascenso de 23 nuevos comisarios generales del Subescalafón Comando de la Policía bonaerense. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata y forma parte de las políticas de fortalecimiento institucional y reconocimiento de la carrera policial.

Durante el acto, en el que estuvo junto al ministro de Seguridad Javier Alonso, el mandatario bonaerense afirmó: “En la provincia de Buenos Aires priorizamos la seguridad no desde lo discursivo, sino con hechos concretos: gracias a una histórica inversión hoy contamos con una Policía mejor equipada, más profesional y entrenada”.

Asimismo, el gobernador se diferenció del Gobierno nacional: “Las mejoras en infraestructura, equipamiento y tecnología que llevamos adelante tienen un doble mérito: lo hacemos a pesar de un Gobierno nacional que no invierte un solo peso para cuidar a los bonaerenses”. Kicillof consideró que la renovación de la cúpula policial obedece también a una transformación ya que se busca, desde su gobierno, una fuerza policial que sea más eficaz y cercana a la población.

En el marco del proceso de fortalecimiento y reorganización institucional de la fuerza provincial, estos cambios tienen como fin jerarquizar la carrera policial y reconocer la trayectoria de los efectivos que alcanzan el mayor rango dentro de la institución.

Por su parte Alonso felicitó a los efectivos ascendidos y habló de la necesidad de la profesionalización de la policía bonaerense para “la construcción de una sociedad más segura”.

Kicillof presenta el Presupuesto 2026

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este lunes a las 15 el proyecto de ley de Presupuesto 2026 en Casa de Gobierno. Acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, Kicillof dará a conocer la Ley de Leyes, así como también la Ley Fiscal Impositiva y nuevo pedido de endeudamiento para pagar compromisos de la provincia de Buenos Aires.

Una vez presentado el proyecto en Gobernación; el mismo ingresará a la Legislatura a través de la Cámara de Diputados. Siguiendo con la agenda legislativa, este martes 4 desde las 14.30 horas en el anexo de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, brindará detalles del Presupuesto 2026 ante los diputados y senadores.