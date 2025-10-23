Durante el egreso de la División Halcón, el gobernador Kicillof destacó la formación de una Policía de excelencia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezo el acto de egreso de efectivos que culminaron el Curso de Comando Policial de la División Halcón en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”. En ese marco, el mandatario aseguró que desde hace varios años el Gobierno bonaerense trabaja para "contar con una policía provincial de excelencia".

Durante el acto, en el que estuvo junto al ministro de Seguridad Javier Alonso, el mandatario bonaerense afirmó: "Desde hace seis años estamos realizando un trabajo inmenso para contar con una Policía provincial de excelencia: este cuerpo de élite, con altas capacidades profesionales, es un orgullo para la fuerza que nos demuestra que estamos cumpliendo nuestros objetivos".

“En este acto se honra el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de los nuevos egresados y, al mismo tiempo, se reconocen los avances que logramos en materia de seguridad", enfatizó Kicillof, y remarcó que gracias a la inversión que llevó la provincia adelante se tiene "más infraestructura y una fuerza mejor retribuida, con equipamiento renovado y mucho más capacitada”. “Se sabe que falta mucho, pero hay convencimiento de que este es el camino para construir juntos una Policía cercana al pueblo, que lleve tranquilidad a los 17 millones de bonaerenses”, finalizó el mandatario.

Más seguridad para los bonaerenses

Según explicaron desde la provincia, el curso tiene un examen de ingreso eliminatorio y se extiende durante seis meses bajo normas de carácter internacional. Además, los egresados se incorporan a la división y continúan su formación durante 12 meses para consolidar la experiencia operativa.

En el acto se entregaron diplomas y reconocimientos a estudiantes destacados. En esa línea, Alonso aseguró: “Este grupo de policías ha puesto todo su esfuerzo y dedicación en el entrenamiento y la capacitación durante meses para formar parte de la unidad táctica de élite provincial: su profesionalismo está poniendo en alto la reputación de nuestra fuerza".

Durante la actividad se exhibió el nuevo armamento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) que comprende además del Grupo Halcón a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y a los grupos de Prevención Motorizada (GPM) y de Apoyo Departamental (GAD). Finalmente, el Gobernador recorrió las nuevas instalaciones del comedor que, a partir de una inversión de $2.916 millones, fueron ampliadas para cubrir las necesidades de los asistentes a la escuela.