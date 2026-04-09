El gobernador Kicillof inauguró un polo judicial y destacó la inversión frente al ajuste nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó a inauguración de una sede judicial en Olavarría, que es una obra estratégica para fortalecer el servicio de justicia en la región. A partir de una inversión de $26.800 millones, financiada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la provincia llevó adelante la ejecución de la obra.

En ese marco, Kicillof destacó: "Tenemos el orgullo de venir hoy a Olavarría, un municipio que está siendo especialmente golpeado por las políticas económicas del Gobierno nacional, para inaugurar la obra más importante de los últimos 30 años para el Poder Judicial bonaerense”. “Esto que debería ser común, habitual, implica un verdadero contraste con lo que sucede en el país: aquí hay una Provincia que resiste al ajuste y trabaja para que todos los y las bonaerenses que buscan justicia tengan la respuesta que se merecen”, añadió en el acto junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan; y el intendente local, Maximiliano Wesner.

“Este edificio había sido paralizado por el Gobierno provincial que nos precedió y se podría haber convertido en un elefante blanco en medio de la ciudad. Decidimos invertir, junto a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, más de 20 millones de dólares porque aquí no hay motosierra, hay inversión para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Este es un logro colectivo, que demuestra que si todos cumplimos con nuestra parte las obras no se paralizan, se empiezan y se terminan”.

Todas las características

El nuevo complejo centraliza todas las dependencias con el fin de garantizar una gestión más cómoda y eficiente para la comunidad. Allá funcionará el Polo funcionarán los fueros Civil y Comercial; Penal; Laboral; de Familia; y de Responsabilidad Penal y Juvenil, con sus respectivas instituciones y dependencias de la Suprema Corte.

“La importancia de construir un polo judicial que concentra todas las oficinas tiene que ver no solo con garantizar el bienestar de los trabajadores de los distintos organismos, sino también con dar más y mejor acceso a la Justicia a todos los bonaerenses”, sostuvo el ministro Mena.

La obra del Polo Judicial, que había sido paralizada en 2018, cuenta con más 8.800 metros cuadrados y está ubicada en el centro de la ciudad. Implica un beneficio para todos los municipios que integran el Departamento Judicial: Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué.

“A 110 años de la creación de este departamento judicial, para la Corte de la Provincia de Buenos Aires es un orgullo y una gran responsabilidad la inauguración de este edificio central”. “La culminación de esta obra es una respuesta efectiva a las necesidades de los trabajadores del Poder Judicial y de las personas que vienen en búsqueda de soluciones”, agregó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan.