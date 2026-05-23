Insfrán encabezará el acto oficial por el 25 de Mayo en la ciudad de Formosa: todos los detalles

La Dirección de Ceremonial del Poder Ejecutivo confirmó que el próximo lunes 25 de mayo, desde las 9 horas, el gobernador de provincia de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará el acto oficial con motivo del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. La tradicional ceremonia conmemorativa se llevará a cabo en las inmediaciones del Mástil Municipal de la ciudad, un emblemático punto de encuentro urbano situado exactamente en el cruce de la avenida 25 de Mayo y la calle San Martín.

En este céntrico espacio se desplegarán de manera sucesiva todas las actividades oficiales y formalidades protocolares que fueron diagramadas por el Gobierno de la provincia para honrar esta trascendental fecha patria. De acuerdo con la planificación detallada en el cronograma oficial del evento, las actividades preliminares se pondrán en marcha a partir de las 8:15 horas.

A partir de ese momento, comenzará a registrarse la concentración de las delegaciones compuestas por efectivos de las fuerzas armadas, miembros de las fuerzas de seguridad y de la Policía de la provincia, junto con contingentes de diversos establecimientos escolares, centros de estudiantes y los propios vecinos que deseen sumarse activamente a la celebración.

El acto central

Poco después, a las 8:40 horas, el protocolo prevé el arribo formal de los funcionarios que integran el gabinete provincial, así como de los invitados especiales y los diversos representantes de las entidades intermedias de la comunidad. Con la recepción de las autoridades y las delegaciones civiles y militares completamente dispuestas en sus ubicaciones, se completarán los preparativos indispensables para dar inicio formal a la jornada protocolar.

El acto central comenzará formalmente a las 9 horas con la llegada del mandatario provincial. La máxima autoridad de la provincia liderará el izamiento de las banderas nacional y provincial, ceremonia que se desarrollará bajo los solemnes acordes del Himno Nacional Argentino y del Himno Marcha a Formosa.

Posteriormente, las actividades programadas continuarán con un momento literario en el que un estudiante de la comunidad recitará una poesía alusiva a la fecha patria. Tras este emotivo espacio, un funcionario del gabinete provincial tomará la palabra para ofrecer el discurso oficial de la jornada ante todo el público y las autoridades presentes.

Esta conmemoración del 25 de Mayo representa uno de los acontecimientos históricos más trascendentales dentro del calendario nacional. La fecha rinde homenaje al proceso político revolucionario iniciado en 1810, el cual culminó con la conformación de nuestro primer gobierno patrio y sentó las bases definitivas en el camino hacia la independencia de la Argentina.