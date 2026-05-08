Paraguay "valora profundamente" sus relaciones con Taiwán, dice el presidente en Taipéi

Paraguay "valora profundamente" sus relaciones con Taiwán y seguirá ofreciendo su apoyo, dijo el viernes el presidente Santiago Peña durante la recepción oficial que le dispensó en Taipéi el presidente Lai Ching-te.
Paraguay es uno de los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, y la visita de Peña se produce en un momento en que China intensifica sus esfuerzos para alejar al país sudamericano de Taipéi. El jueves, China le instó a poner fin a las relaciones con Taiwán.
Este es el segundo viaje de Peña como presidente a la isla gobernada democráticamente que China reclama como territorio propio. Paraguay, país sin litoral, es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y el más extenso en superficie.
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En una ceremonia de bienvenida con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en Taipéi, Peña reafirmó su compromiso con la relación.
"Paraguay valora profundamente esta relación y reitera su compromiso de seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos, como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho", dijo.
Lai le dijo a Peña que Taiwán y Paraguay comparten los mismos valores de libertad y democracia.
"El Gobierno paraguayo lleva mucho tiempo defendiendo a Taiwán en la escena internacional y apoya firmemente la participación internacional de Taiwán", dijo.
"Creo que, gracias a la visita del presidente Peña en esta ocasión, la amistad entre Taiwán y Paraguay se hará aún más profunda y la cooperación aún más estrecha".
Peña mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y en febrero visitó Washington para asistir a la nueva junta de paz del presidente estadounidense Donald Trump, donde este calificó a Peña de "joven apuesto".
China afirma que Taiwán es una de sus provincias y que no tiene derecho a las atribuciones de un Estado, una postura que Lai y su Gobierno rechazan.
El Gobierno de Peña ha afirmado en repetidas ocasiones que los lazos con Taipéi se basan en valores democráticos compartidos.
China ha intensificado sus esfuerzos por acercarse a la clase política paraguaya. Un artículo de Reuters publicado en marzo describía cómo más de una docena de parlamentarios, periodistas y figuras de la oposición paraguayos han visitado China desde finales de 2023, en medio de un creciente debate interno sobre si mantener relaciones con Taiwán conlleva costes económicos.
Con información de Reuters