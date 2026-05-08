Paraguay "valora profundamente" sus relaciones con Taiwán, dice el presidente en Taipéi

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, asiste a una ceremonia de bienvenida con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en Taipéi, Taiwán

Paraguay "valora ​profundamente" sus relaciones con Taiwán y seguirá ofreciendo su apoyo, dijo el viernes el presidente Santiago Peña durante la ‌recepción oficial que le ‌dispensó en Taipéi el presidente Lai Ching-te.

Paraguay es uno de los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, y la visita de Peña se produce en un momento en que China intensifica sus esfuerzos para alejar al país sudamericano de Taipéi. El jueves, China le instó a poner fin a ​las relaciones con ⁠Taiwán.

Este es el segundo viaje de Peña como presidente a ‌la isla gobernada democráticamente que China reclama como ⁠territorio propio. Paraguay, país sin litoral, ⁠es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y el más extenso en superficie.

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En una ceremonia de bienvenida con el presidente ⁠de Taiwán, Lai Ching-te, en Taipéi, Peña reafirmó su ​compromiso con la relación.

"Paraguay valora profundamente esta ‌relación y reitera su compromiso de ‌seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada ⁠en valores compartidos, como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho", dijo.

Lai le dijo a Peña que Taiwán y Paraguay comparten los mismos valores de libertad ​y democracia.

"El ‌Gobierno paraguayo lleva mucho tiempo defendiendo a Taiwán en la escena internacional y apoya firmemente la participación internacional de Taiwán", dijo.

"Creo que, gracias a la visita del presidente Peña en esta ocasión, la amistad entre Taiwán ⁠y Paraguay se hará aún más profunda y la cooperación aún más estrecha".

Peña mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y en febrero visitó Washington para asistir a la nueva junta de paz del presidente estadounidense Donald Trump, donde este calificó a Peña de "joven apuesto".

China afirma que Taiwán es una de sus provincias y que no ‌tiene derecho a las atribuciones de un Estado, una postura que Lai y su Gobierno rechazan.

El Gobierno de Peña ha afirmado en repetidas ocasiones que los lazos con Taipéi se basan en valores democráticos compartidos.

China ha intensificado sus esfuerzos por acercarse a la clase ‌política paraguaya. Un artículo de Reuters publicado en marzo describía cómo más de una docena de parlamentarios, periodistas y figuras de la oposición ‌paraguayos han visitado ⁠China desde finales de 2023, en medio de un creciente debate interno sobre si mantener relaciones con ​Taiwán conlleva costes económicos.

Con información de Reuters