El papa León XIV dice que el mundo necesita un mensaje de paz, luego de nuevo ataque de Trump

Varias personas cruzan la calle junto a la catedral de Notre-Dame-des-Victoires de Yaoundé, un día antes de la visita del papa León XIV, en Yaundé

El papa León XIV dijo el miércoles que el mundo necesita escuchar un mensaje de paz y convivencia, después de que el presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump, lo ‌atacó por segunda vez esta semana en las redes sociales.

En declaraciones realizadas durante su vuelo de Argelia a Camerún, en la segunda etapa de una vertiginosa gira de 10 días por África, el primer pontífice estadounidense instó al respeto hacia todas las personas y dijo que sus viajes hasta el momento habían puesto de manifiesto la importancia de fomentar el diálogo entre las diferentes comunidades.

"Aunque tengamos creencias diferentes, formas diferentes de rendir culto ​y formas diferentes de ⁠vivir, podemos convivir en paz", dijo el Sumo Pontífice, refiriéndose a sus dos días ‌en Argelia, un país mayoritariamente musulmán donde la Iglesia Católica Apostólica Romana ⁠es una pequeña minoría.

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"Promover ese tipo de imagen ⁠es algo que el mundo necesita escuchar hoy en día".

Trump, quien calificó a León XIV de "terrible" en vísperas de la gira papal, redobló sus críticas en una publicación en redes ⁠sociales a última hora del martes, a pesar de la amplia reacción negativa ​de los cristianos estadounidenses de todo el espectro político.

EL PAPA ‌CRITICA LA GUERRA CON IRÁN

León XIV, que en ‌mayo cumplirá un año como líder de la Iglesia de 1.400 millones de ⁠fieles, mantuvo un perfil relativamente bajo para un papa durante sus primeros diez meses, pero en las últimas semanas se ha convertido en un crítico abierto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Santo Padre dijo el lunes a Reuters que ​tenía previsto seguir ‌criticando la guerra, independientemente de los comentarios de Trump. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también dijo el martes que era importante que el papa "fuera prudente al hablar de cuestiones teológicas" cuando se refiriera al conflicto.

León XIV no se refirió específicamente a sus comentarios durante el vuelo del miércoles.

Hizo ⁠referencia a los escritos de una de sus influencias espirituales, San Agustín de Hipona. Dijo que el santo, fallecido en el año 430, tenía la visión de "buscar la unidad entre todos los pueblos y el respeto por todos los pueblos, a pesar de las diferencias".

Aterrizó el miércoles por la tarde en Yaundé, la capital de Camerún, donde tenía previsto reunirse con el presidente Paul Biya, de 93 años, el gobernante más longevo del mundo, y dirigirse a los líderes ‌nacionales.

SEPARATISTAS GARANTIZAN EL PASO SEGURO A VISITANTES

Se espera que León XIV haga un llamamiento para poner fin al conflicto latente en las regiones anglófonas del país y que viaje el jueves a la mayor ciudad anglófona.

Una alianza separatista dijo el lunes que respetaría un "paso seguro" de tres días para permitir que los civiles y los visitantes se desplacen libremente durante la ‌visita del Santo Padre.

León XIV, de 70 años, relativamente joven para ser papa y con buena salud, está llevando a cabo una de las giras más complicadas organizadas para un pontífice en décadas.

Recorrerá ‌casi 18.000 km (11.185 millas) ⁠en 18 vuelos a 11 ciudades y pueblos, y también visitará Angola y Guinea Ecuatorial.

El evento más importante de la gira de León ​XIV tendrá lugar probablemente el viernes en Camerún, donde, según el Vaticano, se espera que acudan unas 600.000 personas a una misa en la ciudad costera de Douala.

Con información de Reuters