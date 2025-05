EEUU e Israel debaten posible administración liderada por Washington para Gaza: fuentes

Palestinos cargan a una víctima tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza

Estados Unidos e Israel han discutido la posibilidad de que Washington dirija una administración temporal de Gaza tras la guerra, según cinco personas conocedoras del asunto.

Las consultas de "alto nivel" se han centrado en un gobierno de transición encabezado por un funcionario estadounidense que supervisaría Gaza hasta que se hubiera desmilitarizado y estabilizado, y hubiera surgido una administración palestina viable, dijeron las fuentes.

Según las conversaciones, que siguen siendo preliminares, no habría un plazo fijo para la duración de esa administración, que dependería de la situación sobre el terreno, dijeron las cinco fuentes.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente de las conversaciones, compararon la propuesta con la Autoridad Provisional de la Coalición en Irak que Washington estableció en 2003, poco después de la invasión liderada por Estados Unidos que derrocó a Sadam Husein.

La autoridad fue percibida por muchos iraquíes como una fuerza de ocupación y transfirió el poder a un gobierno iraquí interino en 2004 tras fracasar en su intento de contener una insurgencia creciente.

Se invitaría a otros países a participar en la autoridad liderada por Estados Unidos en Gaza, dijeron las fuentes, sin identificar cuáles. Asimismo, indicaron que la administración recurriría a tecnócratas palestinos, pero excluiría al grupo islamista Hamás y a la Autoridad Palestina, que tiene una autoridad limitada en la Cisjordania ocupada.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, desencadenó la actual guerra cuando sus militantes irrumpieron en comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y capturando a otras 251.

Las fuentes señalaron que no está claro si se podrá llegar a un acuerdo. Las conversaciones no han progresado hasta el punto de considerar quién podría asumir las funciones principales, afirmaron. No se especificó qué parte presentó la propuesta ni se proporcionaron más detalles sobre las conversaciones.

En respuesta a las preguntas de Reuters, un portavoz del Departamento de Estado no comentó de forma directa si había habido conversaciones con Israel sobre una autoridad provisional en Gaza dirigida por Estados Unidos, diciendo que no pueden hablar de las negociaciones en curso.

"Queremos la paz y la liberación inmediata de los rehenes", dijo el portavoz, añadiendo que "los pilares de nuestro enfoque siguen siendo firmes: apoyar a Israel, apoyar la paz".

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declinó hacer comentarios.

(Reporte adicional de Daphne Psaledakis y Steve Holland en Washington; editado en español por Carlos Serrano)