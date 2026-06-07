OPEP+ acuerda cuarto aumento de la cuota de producción de petróleo desde el cierre del estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) frente a su sede en Viena.

Por Ahmad Ghaddar y ​Olesya Astakhova

LONDRES, 7 jun (Reuters) - La OPEP+ acordó el domingo un cuarto aumento de sus objetivos de producción ‌de petróleo en otros ‌tantos meses, según informó la OPEP en un comunicado, a pesar de que la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue impidiendo a varios miembros del grupo aumentar su producción.

La guerra ha reducido los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, provocando la mayor crisis de suministro de ​la historia, ya ⁠que miembros clave de la OPEP+, entre ellos Arabia ‌Saudita, no han podido abastecer plenamente a sus clientes ⁠desde finales de febrero. La ⁠crisis para la OPEP+ se agravó cuando los Emiratos Árabes Unidos abandonaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo tras casi ⁠60 años.

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Siete miembros principales de la OPEP+, que ​agrupa a la OPEP y a productores ‌aliados, entre ellos Rusia, han aumentado ‌sus cuotas de producción de abril a junio en ⁠casi 600.000 barriles diarios.

En realidad, la producción del grupo se ha desplomado debido a los recortes de exportación de los miembros del Golfo, con una media de 33,19 ​millones de ‌barriles diarios en abril, frente a los 42,77 millones de febrero, según cifras de la OPEP.

El domingo, los siete miembros decidieron aumentar los objetivos en 188 000 barriles diarios a partir de julio, según ⁠el comunicado. Esto equivale al aumento de junio, que se ajustó a la baja desde los incrementos mensuales de 206.000 barriles diarios en mayo y abril para tener en cuenta la salida de los Emiratos Árabes Unidos.

Los siete de los 21 miembros de la OPEP+ que se reunieron el domingo son Arabia ‌Saudita, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán, Rusia y Omán. En los últimos años, solo estos siete, más los Emiratos Árabes Unidos cuando eran miembros, han participado en las decisiones sobre la política de producción del grupo.

También estaban programadas para el domingo otras tres ‌reuniones de la OPEP y la OPEP+, incluida una de todos los ministros de la OPEP+. No se espera que la ‌reunión de todos ⁠los ministros de la OPEP+ introduzca cambios en la política de producción de todo el grupo, ​según informaron fuentes de la OPEP+ el domingo.

(Reportaje de Ahmad Ghaddar y Olesya AstakhovaRedacción de Dmitry Zhdannikov y Alex Lawler; Edición de Kirsten Donovan, Editado en español por Juana Casas )