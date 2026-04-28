ONU dice que 5 millones de niños en región de Darfur se enfrentan a una situación extrema

FOTO DE ARCHIVO: Refugiado sudanés de Darfur en el campamento de refugiados de Touloum, en el este de Chad.

Cinco millones de niños de toda la región de Darfur, en Sudán, se enfrentan a una situación ‌de extrema privación, informó ‌el martes la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, que emitió una alerta de emergencia por la situación, en un país que está en su cuarto año de guerra civil.

El aviso, conocido como "Alerta Infantil", es usado con moderación por UNICEF y está diseñado para señalar que una situación ha alcanzado un ​umbral crítico. Es la ⁠primera vez en 20 años que la agencia emite una ‌para Darfur.

"Los niños se encuentran en un punto ⁠crítico en toda la región; la ⁠infancia vuelve a estar marcada por el miedo y la pérdida. Se han quemado hogares y se han dañado o destruido escuelas ⁠y centros de salud", dijo Sheldon Yett, representante de ​UNICEF en Sudán a periodistas en Ginebra, ‌a través de un enlace de ‌vídeo desde Puerto Sudán.

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"Los niños están soportando la carga más ⁠pesada de la guerra en Darfur; se les está matando y mutilando, se les está desarraigando de sus hogares y empujando hacia el hambre extrema, las enfermedades y el trauma", agregó.

Darfur, ​una vasta ‌región al oeste de Sudán, ha sido un foco de violencia, incluyendo asesinatos por motivos étnicos, en la guerra civil que estalló en abril de 2023 entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, ⁠una milicia paramilitar.

A pesar de que la crisis actual se está agravando, UNICEF señaló que ha suscitado poca atención mundial en comparación con el conflicto de hace dos décadas, y que el llamamiento humanitario de la agencia para Sudán para este año solo cuenta con un 16% de financiamiento.

En todo Sudán, al menos 160 niños habrían ‌muerto y 85 resultado heridos en los tres primeros meses de 2026, lo que supone un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año pasado, según UNICEF.

El impacto más grave sobre los niños se ha observado en la ciudad de Al-Fashir, sitiada ‌desde hace tiempo, según UNICEF, donde desde abril de 2024 al menos 1.300 niños han muerto o han resultado mutilados, y se han registrado ‌denuncias de ⁠violencia sexual, secuestros y reclutamiento por parte de grupos armados.

La malnutrición aguda alcanzó niveles de hambruna en ​otras dos zonas de Darfur del Norte en febrero, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por la ONU.

(Reportaje de Olivia Le Poidevin; Editado en español por Javier López de Lérida)