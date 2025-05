Insfrán criticó a Milei por el ajuste económico a las provincias: "No se discute el Estado, sino qué política aplica"

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó esta tarde la inauguración de un nuevo centro de salud en la localidad de Lucio V. Mansilla. Durante su discurso, el primer mandatario volvió a responderle al presidente de la Nación, Javier Milei, quién en las recientes elecciones legislativas porteñas volvió a reforzar la idea de la destrucción del Estado: "El Estado es el sistema de la organización de un país. Hay que ver qué políticas lleva adelante. No se discute el Estado, sino qué política aplica".

En esa línea, el Gobernador preguntó:"¿Qué Nación existe sin Estado? ¿Existe una Nación sin Estado?. Fue así que también lamentó que los funcionarios del Gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, se "regocijan cuando hacen esos anuncios de que cerraron hospitales, institutos de investigaciones, ahora que quieren cerrar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejaron sin trabajo a muchos argentinos y sacan decretos por DNU limitando la asistencia médica a los extranjeros, olvidando que Argentina siempre fue un país solidario".

Esto fue a partir de las últimos anuncios que informó el vocero presidencial y nuevo legislador porteño, Manuel Adorni, respecto al fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.

Insfrán plantea la necesidad de un Estado presente

"Con el famoso cuentito de que la economía estaba desbocada y que había que ajustarla y conseguir el famoso déficit cero, nos han llevado a esta situación. El déficit cero sin el pueblo adentro no tiene sentido, es fácil conseguirlo suspendiendo obras, echando más de 250 mil empleados, dando promoción al funcionario que más eche, no pagando la deuda y endeudando más al país y a las generaciones futuras de argentina", argumentó Insfrán diferenciándose de la gestión nacional tras abrir un centro de salud de primera instancia.

Además, aseguró que el líder de La Libertad Avanza quiere entregar el país "al mejor postor, a cualquier potencia, ese es el deseo del Presidente", y afirmó: "Lo dice sin ponerse colorado, el 2 de abril dijo que tenemos que buscar que Argentina sea potencia para que los usurpadores de Malvinas quieran ser argentinos; eso es cosa de locos". Esto acompaña a las acciones por parte del Gobierno nacional actual quien en reiteradas oportunidades ha manifestado el desinterés de preservar la lucha por la soberanía de las islas.

Uno de las noticias que se sumaron en la última semana fue la oficializó de la baja de aranceles a la importación de celulares, consolas de videojuego y aires acondicionados lo que perjudicará los bienes elaborados en el sur del país, más específicamente la provincia de Tierra del Fuego. Cabe destacar que esta medida, no solo atenta contra la industria y los puestos de trabajo sino que el proceso productivo en esa región cumple un rol soberano tras la decisión de habitar zonas más hostiles. Fue allí que el gobernador Insfrán sentenció la importancia del desarrollo del país y salir de una economía primarizada: "No se puede hablar de crecimiento sin desarrollo. Cuando dicen que Vaca Muerta va a dar no sé cuanto, dónde está el proyecto productivo cuando se vende una riqueza para equilibrar la economía de un país. La riqueza tiene que existir para el desarrollo".

La políticas públicas de Formosa

El mandatario remarcó: "Es una alegría estar en esta localidad tan querida, nada menos que para dejar inaugurado un centro de salud". Y reflexionó: "La atención primaria es la base de la salud pública, la salud empieza en estos lugares".

Ya en su cuenta persona X (ex Twitter), Insfrán detalló sobre el centro de salud: "Esta tarde inauguramos el nuevo Centro de Salud en la localidad de Lucio V. Mansilla. Estas modernas instalaciones, de más de 1350 metros cuadrados construidos y más de 3200 intervenidos, brindarán los servicios de medicina general, pediatría, odontología, ginecología, kinesiología, psicología, farmacia, rayos X, mamografía, laboratorio, entre otros".

Al respecto del déficit cero, comparó la situación con Nación y señaló que "en Formosa hace muchos años se consiguió, hay déficit cero y superávit", y explicó que la diferencia es que en Formosa se "hacen obras, no se echa gente, se incorporan profesionales, se atienden todas las necesidades de un sector del pueblo que no llegó al nivel de vida que corresponde, y se seguirá haciendo".

"La política no tiene sentido si no se busca la justicia social, la igualdad de posibilidad. El Estado provincial tiene esa concepción, y con esa se seguirá peleando y luchando para todos los formoseños que aman a Formosa, porque quien ama a Formosa, defiende los intereses de Formosa y de la Nación", concluyó el gobernador Gildo Insfrán.