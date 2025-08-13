En el marco del plan hídrico que impulsa Quintela, La Rioja expuso en el 28° del Congreso Nacional del Agua

En el marco de las obras hídricas que impulsa La Rioja en todo el territorio provincial, representantes locales participaron en el 28º Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), que se realizó en la provincia de Buenos Aires. Con 48 años de trayectoria, el evento congregó a más de 1.500 especialistas, funcionarios, estudiantes y representantes de organismos públicos y privados que debatieron sobre el futuro de la política hídrica y la optimización del recurso.

Tras la decisión de Nación de retirarse de la organización bajo el argumento del ajuste, el secretario de Agua riojano, Edgardo Karam, fue el representante local junto a todo su equipo técnico de la provincia y explicó que la edición fue organizada por la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Karam aseguró que demuestra el preocupante desinterés por la inversión en tecnología, ciencia, educación y obras esenciales.

Además, el secretario advirtió sobre la paralización de importantes proyectos en la provincia por los recortes y el desfinanciamiento de Nación, como acueductos para la capital, la planta depuradora de cloacas en Chepes y obras para el dique de Portezuelo. "Nación hoy no existe para nosotros como aportante de obra pública. No atienden ni el teléfono", remarcó el secretario.

La importancia de la obra pública y los trabajos hídricos en la provincia

Karam subrayó que La Rioja sigue con la realización de obras estratégicas en lugares como Villa Unión y el departamento San Martín, además de priorizar las perforaciones y los sistemas para comunidades con escasez de agua. Asimismo, enfatizó la importancia de la concientización ciudadana y la educación en el cuidado del recurso, especialmente frente a un verano que se anticipa difícil por la baja de reservas en los diques.

El Congreso habilitó el intercambio de experiencias con otras provincias, incluyendo propuestas innovadoras como el reúso de aguas residuales tratadas para riego, metodología que La Rioja podría implementar para aliviar la presión sobre acuíferos y reservas superficiales. Karam, concluyó: "Garantizar el derecho al agua, como lo establece nuestra Constitución, implica también la obligación ciudadana de cuidarla. La producción, el riego y el uso urbano deben ajustarse a lo que la naturaleza nos da".

Obras hídricas en La Rioja

El Gobierno provincial avanza con la construcción del Dique Trasvase en Chamical, obra destinada a solucionar el histórico problema de abastecimiento de agua potable en el departamento y reforzar la infraestructura frente a lluvias intensas. El proyecto contempla el impulso a nuevas oportunidades en materia turística y de conectividad rural.

En una recorrida técnica las autoridades provinciales constataron el progreso de los trabajos, su impacto directo en la captación y distribución del recurso hídrico. Se destacó que la nueva obra funcionará en complemento con el Dique La Agüadita, conformando un sistema integral que permitirá optimizar el abastecimiento de agua en la región.

El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, aseguró: "Esta es una obra trascendental, que surge de una necesidad urgente detectada tras aquella gran tormenta que evidenció falencias en la infraestructura. Dora se comunicó con el Gobernador, quien nos instruyó a trabajar en este proyecto que hoy está muy avanzado".