Más obra pública: La Rioja avanza con una construcción clave para evitar inundaciones y garantizar el acceso al agua potable

El Gobierno provincial de La Rioja continúa con el avance sostenido de la construcción del Dique Trasvase en Chamical, una obra clave destinada a solucionar el histórico problema de abastecimiento de agua potable en el departamento y reforzar la infraestructura frente a lluvias intensas. Además, el proyecto contempla el impulso a nuevas oportunidades en materia turística y de conectividad rural.

Durante una recorrida técnica realizada recientemente, autoridades provinciales constataron el progreso de los trabajos y su impacto directo en la captación y distribución del recurso hídrico. En este marco, se destacó que la nueva obra funcionará en complemento con el Dique La Agüadita, conformando un sistema integral que permitirá optimizar el abastecimiento de agua en la región.

En diálogo con Medios Rioja, El ministro de Agua y Energia, Adolfo Scaglioni, afirmó: "Esta es una obra trascendental, que surge de una necesidad urgente detectada tras aquella gran tormenta que evidenció falencias en la infraestructura. Dora se comunicó con el Gobernador, quien nos instruyó a trabajar en este proyecto que hoy está muy avanzado".

Una obra fundamental para toda la provincia

Scaglioni, quien fue acompañado por el secretario de Agua, Edgardo Karam; y la intendenta de Chamical, Dora Rodríguez; explicó que si bien, desde el exterior la estructura puede parecer pequeña o menor, esconde en su interior un diseño moderno y con múltiples entradas, lo cual la transforma en una infraestructura de gran eficiencia. Asimismo, remarcó su valor turístico al señalar que es una obra complementaria de muchas otras que, además de "resolver un problema estructural, abren una ventana de oportunidades para Chamical, como el desarrollo del turismo".

En tanto, el secretario Karam destacó el trabajo técnico y logístico que se realizó en el lugar y que incluyó readecuación de calles, construcción de desagües pluviales y la elevación de la cota de los colaterales del río Tirante y enfatizó: "Es un trabajo muy importante que tal vez no se ve a simple vista, pero el verdadero fruto se verá cuando lleguen las próximas lluvias".

Además, celebró que se trata de una obra ejecutada íntegramente con fondos provinciales, sin aportes de Nación. Por su parte, la intendenta Dora Rodríguez, junto a su equipo de gobierno y concejales, elogió el avance y recordó que "hace 12 años que esta obra estaba inconclusa y hoy, gracias al Gobernador, al ministro y al secretario, se puede decir que se logró".

Finalmente, informó que mejorará la conectividad rural: “Hoy hay cuatro o cinco accesos que permiten llegar al dique La Agüadita. Estoy agradecida por esta obra que tanto necesitábamos”.