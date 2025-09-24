“Mejor calidad de vida”: Quintela encabezó una jornada clave de obra pública e inversión en educación

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recorrió este martes el departamento General San Martín, donde protagonizó la firma de un acuerdo para adjudicar una vivienda destinada a actividades de adultos mayores. En la misma jornada se entregaron aires acondicionados y ventiladores a establecimientos educativos de la zona, además de asistencia financiera para productores, que incluye fondos para el Plan de Rolado y desbarre de represas.

La avenencia se realizó entre el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y la intendencia local. En ese marco, durante su discurso, realizado en el Club Atlético General San Martín, el Gobernador riojano aseguró: "Trabajamos en la energía renovable, y este es uno de los departamentos que gozan de servicios de estas características para abaratar los costos de la energía".

Quintela valoró el esfuerzo de los riojanos en las obras que realiza el este provincial y afirmó que es importante que, en tiempos de crisis económica como la actual, en la Provincia se incorporen viviendas que se construyen "por el Plan Angelelli, son familias que tendrán su techo digno”.

“Muchas de las familias tienen más de dos hijos y se les brinda la posibilidad de construir sus sueños, brindando una mejor calidad de vida posible”, destacó Quintela y enfatizó que “esto se hace en un contexto difícil, nunca antes se vio una actitud como la del Gobierno nacional. Nación decidió ausentarse de los problemas de la sociedad, de cada provincia de la República".

Obras por y para los riojanos

Por su parte, el intendente de General San Martín, Uriel Vargas remarcó: "Poder inaugurar obras importantes para la gente, se convierte en un hecho trascendental que nos permite agradecer la lucha constante del Gobernador, y que aún en condiciones adversas, gracias a su apoyo permanente, seguimos avanzando en obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos".

También, anunció se realizaron perforaciones en Las Malvinas y se continuará con la perforación en el Parque de las Familias, acueductos, y la construcción de la planta de distribución de zona Este, lo que permite enfrentar la época más difícil para los campos de la zona. Entre las obras que se inauguraron recientemente está la Plaza Seca en el Parque de la Familia y la ciclovía.

A través del Plan Angelelli, además, se entregaron viviendas que se suman a las 961 construidas y, el Gobierno provincial, trabaja la instalación del octavo parque solar fotovoltaico. Vargas destacó que el avance de obras del campamento de Vialidad Provincial, y la presencia de autoridades de salud "no se podrían llevar sin el compromiso del ministro de Salud, y todo el equipo de trabajo”.

Finalmente, el intendente remarcó que “mientras el Presidente quita derechos a los argentinos, el Gobernador nos brinda permanentemente soluciones con recursos propios de la Provincia”, y concluyó: "Necesitamos tener los mejores diputados en el Congreso de la Nación, conocedores de la realidad que todos atravesamos. Estamos convencidos que con Gaby Pedrali y Ricky Herrera en el Congreso, La Rioja seguirá bien representada”.