En su gira por el oeste provincial, Insfrán concluyó otra jornada de inauguraciones de obras educativas, sanitarias e hídricas

En un contexto donde el Gobierno nacional recorta fondos para las provincias y paraliza proyectos de infraestructura, Formosa avanza con recursos propios en la construcción de obras que mejoran la vida de las comunidades del interior. Así lo demostró la gira de Insfrán por el oeste provincial, donde en una sola jornada dejó habilitados edificios escolares, jardines de infantes, un acueducto de agua potable y espacios comunitarios.

En el marco del desarrollo del Modelo Formoseño, la actividad comenzó a primera hora en Ingeniero Juárez, con el corte de cintas de la pileta municipal refaccionada y ampliada, y la inauguración de la EPEP N° 293 y el JIN N° 20 en el barrio Agua Potable. Ambos edificios cuentan con modernas instalaciones: aulas, biblioteca, sala de informática, laboratorio, SUM, cocina y espacios de recreación, además de un polideportivo cubierto.

Luego, en Pozo de Maza, el mandatario dejó habilitado un acueducto de agua potable financiado íntegramente con fondos provinciales, que beneficiará a unas 600 personas de las comunidades aborígenes Pozo Sargento, 26 de Noviembre y 27 de Julio.

El compromiso de la provincia los formoseños

La recorrida continuó en Pescado Negro, donde se inauguraron obras de refacción en la EPEP N° 390 modalidad EIB, que incluyeron un aula, un salón multiuso, cocina-fogón, sanitarios y la ampliación del patio cubierto de formación. Posteriormente, en la jurisdicción de Las Lomitas, Insfrán presidió el acto de inauguración del nuevo edificio de la EPEP N° 424 y el JIN N° 42 de La Línea, que integran aulas, biblioteca, SUM-comedor, áreas de juego, sanitarios adaptados y espacios de recreación para niñas y niños.

La gira concluyó en el paraje Pozo El Perdido (Departamento Bermejo), con la inauguración del Anexo de la EPEP N° 95, que dispone de aulas, dirección, secretaría, sanitarios y patio de formación, lo que asegura mejores condiciones para la educación en esa comunidad. El Gobierno provincial, de esta forma, garantizó la igualdad de oportunidades para todos los formoseños al consolidar la presencia del Estado.

Una semana con obras claves

Insfrán realizó, también, este lunes una extensa gira para inaugurar una serie de obras públicas. El recorrido, que abarcó los departamentos Ramón Lista, El Potrillo, El Chorro y Teniente Fraga, incluyó la habilitación de dos centros de salud totalmente equipados con consultorios, una sala de emergencias y áreas de internación. En el ámbito educativo, se inauguró un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la EPES N° 537 con modalidad Intercultural Bilingüe (EIB).

Además de las inauguraciones en el oeste provincial, el gobernador Insfrán habilitó la nueva Ruta Provincial N° 40, que mejora la conectividad entre Teniente Fraga y varias localidades del Departamento Ramón Lista. La agenda de obras también incluyó proyectos en la capital formoseña, donde se inauguró una nueva planta de tratamiento cloacal y la residencia para adultos mayores, recientemente refaccionada y ampliada.

El conjunto de estas inversiones, financiado por la provincia, busca impulsar el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y brinda infraestructura clave para el progreso social y económico de la región.