Ministro canadiense responsable de comercio con EEUU se reunirá con Representante Comercial de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable de Comercio Canadá-Estados Unidos., Asuntos Intergubernamentales y Una Economía Canadiense, Dominic LeBlanc, en la Cámara de los Comunes en Ottawa

​El ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic ‌LeBlanc, se reunirá ‌el martes con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informó el lunes su oficina en un comunicado, después de que Canadá quedó excluido de las conversaciones comerciales bilaterales entre Estados ​Unidos y México ⁠la semana pasada.

La jefa de negociación ‌comercial con Estados Unidos, Janice ⁠Charette, le acompañará, según ⁠el comunicado.

El comunicado no especificó el propósito de la reunión.

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Estados Unidos y México concluyeron el ⁠viernes su primera ronda de ​conversaciones bilaterales sobre la revisión ‌del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), ‌en las que se debatieron las ⁠normas de origen para el sector automotor, el comercio de acero y aluminio, y la seguridad económica, informó la ​oficina del ‌representante comercial de Estados Unidos.

Canadá aún no ha iniciado las negociaciones formales sobre el acuerdo comercial, que debe revisarse antes del 1 de ⁠julio. Si los tres países no acuerdan prorrogarlo, el pacto pasaría a revisiones anuales hasta 2036.

Greer ha indicado que Canadá podría tener que aceptar algún tipo de arancel si desea colaborar con Estados Unidos en ‌la revisión del acuerdo.

Greer también ha señalado que el acuerdo revisado debería incluir normas de origen más estrictas para el sector automotor y proporcionar un mayor acceso a ‌los mercados canadienses para las empresas estadounidenses, por ejemplo, en el sector lácteo.

Las restricciones a ‌la venta ⁠de bebidas alcohólicas procedentes de las provincias canadienses también han ​sido motivo de fricción con la Administración estadounidense.

Con información de Reuters