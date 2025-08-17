Generación de empleo sustentable: el Gobierno de La Rioja avanza con proyectos mineros claves para el desarrollo

El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, llevó adelante una reunión abierta con vecinos y vecinas de la Represa La Punta, en el departamento Independencia, para dialogar sobre los proyectos mineros que se impulsarán en la zona. El encuentro contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de las empresas involucradas en la explotación de zeolita.

La reunión fue encabezada por el intendente departamental, Claudio Akiki; el presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), Walter Gómez; la directora general de Minería, Cecilia Maidana, y los responsables de las firmas PROMILAR UTE y Casado y Cía., encargadas de ejecutar los proyectos.

Durante la jornada, Gómez destacó la importancia de replicar este tipo de espacios en otros puntos de la provincia donde se planea avanzar con desarrollos mineros. Señaló que la comunidad expresó un fuerte acompañamiento a la iniciativa, pero con el pedido de que la contratación de mano de obra priorice a los trabajadores locales. “Seguiremos trabajando para generar oportunidades y que las comunidades donde se desarrollen estos proyectos sean las principales beneficiadas”, afirmó.

El presidente de EMSE subrayó además que la actividad minera debe ser transparente, sostenible con el ambiente y compatible con los intereses de la sociedad, con el objetivo de consolidar un trabajo responsable y duradero.

Por su parte, Maidana resaltó la importancia de avanzar en consenso social y garantizar la participación de la comunidad. “Trajimos a las empresas que serán las futuras inversoras, que son locales, y se las comprometió ante la población a tomar mano de obra del departamento. Esto es darle la garantía de un crecimiento real y genuino para la zona”, aseguró.

El desarrollo minero en la provincia

El gobernador Ricardo Quintela mantuvo este jueves una reunión con directivos del grupo indio Greenko, una de las empresas de energía renovable más grandes del mundo, quienes manifestaron su interés en desarrollar proyectos mineros en La Rioja, especialmente vinculados a minerales estratégicos para la transición energética como cobre, litio y cobalto.

En diálogo con medios locales, el vicepresidente de la compañía, Manoj Sharma, destacó que durante la reunión con el Gobernador se discutió sobre las posibilidades de inversión en tema de minerales en la provincia, sobre todo los minerales necesarios para la transición energética, como el cobre, litio, y cobalto. "El Gobernador presentó varios proyectos, se hablo sobre las posibilidades, y también Quintela ha explicado que es una provincia pro minera, y que sería muy importante que empresas como Green Co. puedan venir”, detalló el empresario.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, detalló que en la Feria ARMINERA, donde La Rioja tuvo una importante participación, hubo un contacto inicial "con esta empresa india, una de las empresas de energía renovable más grande del mundo, y que a su vez tiene unidades de negocios que tienen que ver con minería".