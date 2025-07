Desarrollo sostenible y trabajo local: Quintela recibió a empresarios mineros para consolidar inversiones extranjeras

En el marco de las negociaciones que realizó el gobernador Ricardo Quintela en su viaje por el gigante asiático a mediados de abril, La Rioja recibió el miércoles a autoridades de la empresa china Trailblazer New Material Technology.

Tras la reunión y en búsqueda de mantener dichos encuentros estratégicos, el Gobernador riojano lo dio a conocer en su cuenta personal X (ex Twitter): "Me reuní con el vicepresidente de la empresa china Trailblazer New Material Technology, Sr. Yue Qiongguo, y su equipo técnico, con quienes mantenemos comunicación desde mi último viaje a China. Su llegada a nuestra provincia es resultado directo de ese encuentro, donde compartimos el potencial que tiene La Rioja para el desarrollo de proyectos mineros sostenibles".

"Durante esta visita, avanzamos en aspectos técnicos y legales para conformar una sociedad, y firmamos un convenio marco de cooperación que une a China, a través de esta empresa, con Argentina, a través de La Rioja", expresó Quintela y manifestó: "Queremos generar oportunidades reales de inversión, trabajo y crecimiento para nuestra gente, apostando al desarrollo cuidado del ambiente".

Inversiones y minería sostenible

El mandatario provincial busca posicionar a La Rioja en el ámbito internacional, con el objetivo de mantener reuniones estratégicas que permitan fortalecer vínculos institucionales y avanzar en acuerdos de cooperación.

En este marco, también incluyó a Rusia como destino, donde destacó reiteradamente que la visión del Gobierno es construir un marco local sólido para que el crecimiento de la actividad sea sostenible en el tiempo, favoreciendo la llegada de nuevas inversiones y la consolidación de proyectos de explotación a mediano y largo plazo.

La provincia también remarcó la importancia de incorporar una perspectiva ambiental dentro del modelo extractivo, con el objetivo de sumar políticas de empleo, riqueza local pero con conciencia ambiental.

Ley de Proveedores Mineros

En una sesión clave para el desarrollo productivo de la provincia, la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó la Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros y Mano de Obra Riojana. La iniciativa, impulsada por el Bloque Justicialista en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, busca consolidar un modelo de minería sostenible, inclusivo y con perspectiva de género, priorizando la contratación de proveedores y trabajadores locales.

La nueva normativa establece un régimen de contratación preferente para empresas y personas riojanas vinculadas al sector minero, fomentando el encadenamiento productivo con foco en el desarrollo territorial, la equidad y la generación de empleo genuino.

Esta Ley busca garantizar que al menos el 80% de los trabajadores de las empresas proveedoras tengan domicilio en La Rioja y estén registrados localmente. Además, establece que en los casos de uniones transitorias de empresas (UTE), al menos una de las firmas participantes debe ser riojana y contar con una participación mínima del 25%.

Actualmente, La Rioja desarrolla cuatro proyectos de exploración avanzada de litio y cobre en el Valle del Bermejo, junto a una docena de iniciativas adicionales en etapa inicial de prospección.