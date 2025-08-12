Quiénes tienen feriado el viernes 15 y domingo 17 de agosto 2025: qué confirmó el gobierno de Milei

Cuándo es feriado en agosto 2025.

El Gobierno nacional determinó cómo será el calendario de feriados delante a una fecha clave, en donde la duda surge de si habrá o no se contará con un feriado largo para la gran masa de trabajadores en el país, así como para los más chicos que vivieron la vuelta a clases en estos días y otras actividades en donde es fundamental saber qué pasará y cómo queda organizado el cronograma.

Este domingo 17 de agosto es el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, libertador de América homenajeado en esa fecha tan especial. Ese misma jornada se celebra el Día del Niño, fecha que se oficializó por pàrte del Gobierno en el tercer domingo del mes para permitir aunar criterios en torno a cuándo se debe celebrarlo,.frente a las confusiones que se pueden generar en algunos distritos.

Qué personas tienen feriado el viernes 15 y domingo 17 de agosto 2025

El Gobierno determinó que el viernes 15 de agosto será día no laborable, lo que permitirá a muchos ciudadanos extender su descanso hasta el domingo 17. De acuerdo a lo publicado por la Jefatura de Gabinete, el 15 de agosto está catalogado como día no laborable con fines turísticos. A diferencia de un feriado, en esta fecha el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no. En caso de que la empresa opere normalmente, el trabajador percibirá su salario habitual, sin ningún adicional.

Qué sucederá con el feriado del 17 de agosto.

Por su parte, el domingo 17 de Agosto, en tanto, es feriado nacional en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. A pesar de ser un feriado trasladable, en 2025 se mantendrá en su fecha original. La normativa establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con martes o miércoles se moverán al lunes anterior, mientras que los que caigan en jueves o viernes se trasladarán al lunes siguiente.

No obstante, la ley no contempla modificaciones para los feriados que coincidan con fines de semana. En caso de ser un feriado, hay que tener en cuenta que el descanso es obligatorio para los trabajadores. Si un empleado trabaja durante un feriado, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración de una jornada habitual. Si es día no laborable, no se está obligado a brindar el día de descanso y la paga es simple.

Próximos feriados en Argentina