Vouchers educativos de agosto 2025: fecha de cobro y el monto de este mes

Cuánto se cobra de voucher educativo en agosto

El Ministerio de Capital Humano continúa con el cronograma de pagos de los Vouchers Educativos 2025, una asistencia económica destinada a ayudar a las familias a cubrir parte de la cuota de colegios privados de nivel inicial, primario y secundario.

Si bien todavía no hay confirmación oficial sobre la fecha exacta, se estima que el próximo pago se realizará durante la segunda semana de agosto, correspondiente al mes de julio, y que el monto rondará los $20.000 por hijo.

Voucher educativo: cómo es el esquema de pagos realizados hasta el momento

El esquema de pagos viene avanzando de la siguiente manera:

Junio: se abonaron las cuotas de abril y mayo juntas (alrededor de $40.000).

Julio: se pagó la cuota de junio (aproximadamente $20.000).

Agosto: se estima que se pagará la cuota de julio (cerca de $20.000).

A partir de julio, el pago se realiza de forma mensual, cubriendo siempre el mes anterior. En el resumen bancario, el pago figura con la inscripción ANSES, ya que es este organismo el encargado de canalizar la transferencia.

ANSES: calendario de pagos voucher educativo

Voucher educativo: ¿Qué hacer si no recibiste el pago?

Si aún no recibiste el beneficio, podés:

Esperar la acreditación en la fecha estimada.

Contactarte con el Ministerio de Capital Humano o llamar a ANSES al 130 .

Escribir al correo oficial: voucherseducativos@educacion.gob.ar.

Cómo consultar el Estado de Solicitud

Para verificar si tu solicitud fue aprobada:

Ingresá a la web oficial de Vouchers Educativos. Accedé con tu usuario y contraseña de Mi Argentina. Dirigite a la sección Menores a Cargo. Al final, buscá el apartado Estado de Solicitud, donde figurará si fue aprobada o rechazada.

El Ministerio de Capital Humano informó que el Voucher Educativo se pagará hasta diciembre. No obstante, aún no está confirmado si habrá pagos retroactivos por meses previos al inicio del esquema.

Voucher educativo: cuánto se paga en agosto

¿Qué es el Voucher Educativo?

El Voucher Educativo es un programa lanzado por el Gobierno nacional que otorga una suma fija mensual —aproximadamente $20.000— por cada hijo que asista a una institución educativa privada con subvención estatal. Su objetivo principal es garantizar la continuidad escolar y aliviar la carga económica de las familias en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.

El beneficio se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular inscripto y se entregará hasta diciembre de 2025, según informó el Ministerio de Capital Humano.

Está dirigido a familias que cumplan ciertos requisitos de ingresos y que tengan hijos matriculados en niveles inicial, primario o secundario de colegios privados que reciban subsidios del Estado. La ayuda busca cubrir parte de la cuota mensual, no la totalidad, y es compatible con otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar.

El programa fue implementado en respuesta a los reclamos por el aumento de cuotas en la educación privada y forma parte de un paquete de medidas para sostener la matrícula escolar en un año de "motosierra" en el Gobierno.