Congreso de Fútbol en Buenos Aires: entradas, cómo sacar y cuándo es el evento de Librofutbol

El próximo miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo un congreso de fútbol que promete marcar un antes y un después en la capacitación para entrenadores y profesionales del deporte. Organizado por LibroFutbol, esta jornada se realizará en el estadio del Club Comunicaciones, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo que distingue a este evento es la combinación de conferencias con demostraciones prácticas dentro del campo de juego, una experiencia poco común en encuentros similares donde predominan las charlas teóricas. El congreso fue pensado para ofrecer un día completo de formación y networking en el espacio más adecuado: la cancha.

Entre los oradores confirmados, se destacan figuras reconocidas como Martín Anselmi, Diego Dabove, Alejandro Kohan, Tobías Kohan, Javier Torrente, Juan Cruz Anselmi, Rodrigo Acosta y Bernardo Leyenda. Su presencia garantiza un nivel de contenido que, según los organizadores, “nos llena de energías y valor”.

Desde LibroFutbol, la primera editorial argentina especializada en fútbol, explicaron que el objetivo es brindar “herramientas valiosas a los entrenadores, conectar a la gente del mundo del fútbol, acercar los libros al público indicado y por supuesto, disfrutar del evento. También somos futboleros y estamos ansiosos por aprender a partir del contenido que se va a desarrollar en las ponencias”.

Esta propuesta se presenta como una oportunidad única para profesionales que quieran actualizarse y debatir mano a mano con entrenadores de élite, combinando teoría y práctica en un solo día. Para obtener más información y acreditarse, los interesados pueden ingresar a la web oficial del congreso: https://www.librofutbol.com.ar/congreso-de-futbol.