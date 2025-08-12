EN VIVO
Mascotas

Ideal quienes viven solos: cuál es la raza de perro que más tolera quedarse solo

Esta raza de perro es ideal para quienes buscan un compañero pero aún tienen varias horas del día que están fuera de su casa.

12 de agosto, 2025 | 16.43

Los perros son las mascotas ideales para sumar a la familia ya que son compañeros fieles y con mucha energía. Sin embargo, hay personas que, como no están mucho tiempo en casa, se abstienen de sumar a un nuevo integrante a su casa por miedo a no poder suplir sus necesidades. Pero para ellos hay una buena noticia: hay una raza en particular que destaca por su independencia.

Entre las razas más adaptadas a la soledad se destaca el Chow Chow, según un análisis realizado por expertos en comportamiento animal. Este perro, originario de China, es reconocido por su carácter tranquilo, reservado y notablemente independiente, ideal para hogares donde el ritmo cotidiano demanda ausencias prolongadas, elegir una raza canina que disfrute de su espacio puede hacer toda la diferencia.

A diferencia de otras razas que padecen ansiedad por separación o requieren compañía constante, el Chow Chow puede permanecer solo durante varias horas sin manifestar estrés ni destruir el hogar. Su estampa de león peludo y su actitud distante lo convierten en un compañero adecuado para quienes tienen horarios largos o viven en departamentos.

No obstante, esta autosuficiencia tiene un costo: son perros que exigen una socialización temprana y adiestramiento constante para evitar que desarrollen comportamiento territorial o agresivo. Además, requieren una rutina estable y dueños capaces de establecer límites claros desde el inicio. 

Chow Chow: el perro independiente por excelencia

El Chow Chow es una de las razas que mejor tolera la soledad, gracias a su carácter reservado y su fuerte instinto de independencia. Originario de China, este perro se caracteriza por su porte elegante, su abundante pelaje y su conocida lealtad hacia su dueño, aunque sin llegar a ser excesivamente demandante de atención.

A diferencia de otras razas, no necesita estimulación constante para sentirse bien y puede pasar varias horas solo sin sufrir estrés, siempre que cuente con un espacio seguro, agua y entretenimiento. No obstante, su independencia no significa que no requiera cariño: el vínculo con su familia es profundo, aunque prefiere los momentos de afecto en sus propios términos.

